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27 мая 2024, 14:41 Читати українською

Украинская зерновая ассоциация снизила оценку урожая в 2024 году. Причина — сокращение посевных площадей и погода

Украинская зерновая ассоциация снизила оценку потенциального урожая в 2024 году на 1,5 млн тонн по сравнению с предыдущим прогнозом — до 74,6 млн тонн зерновых и масличных. Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

Украинская зерновая ассоциация снизила оценку потенциального урожая в 2024 году на 1,5 млн тонн по сравнению с предыдущим прогнозом — до 74,6 млн тонн зерновых и масличных.
Фото:depositphotos

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Причина снижения

Отмечается, что потенциальное снижение урожая в новом сезоне вызвано как сокращением посевных площадей (в основном под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и дорогой логистики экспорта), так и несколько засушливым периодом в мае этого года в ряде регионов на Востоке и Юге страны.

«При таких условиях экспорт в новом сезоне 2024/2025 составит 43,5 млн тонн. В текущем сезоне, который завершается, по оценке УЗА экспорт зерновых и масличных может достичь 53,2 млн тонн зерновых и масличных», — говорится в сообщении.

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Так, урожай пшеницы в 2024 году ассоциация прогнозирует на уровне 19,1 млн тонн, что на 900 тыс. тонн меньше по сравнению с предварительной оценкой (в 2023 — 22 млн тонн). Потенциальный экспорт пшеницы в 2024/2025 может составить около 13 млн тонн с учетом того, что в начале сезона переходные остатки составят около 2,4 млн тонн.

Урожай ячменя в 2024 году может составить 4,6 млн тонн (в 2023 — 5,8 млн т), а потенциальный экспорт в 2024/2025 можно ожидать на уровне около 2 млн тонн (текущего сезона экспорт ячменя прогнозируется на уровне 2,5 млн тонн).

Ожидания по урожаю кукурузы в новом сезоне ухудшаются из-за потенциального сокращения посевных площадей и засушливого периода в ряде регионов. Поэтому УЗА оценивает прогноз урожая кукурузы на уровне 25,5 млн тонн, что на 800 тыс. тонн меньше предварительной оценки и на 4,1 млн тонн меньше, чем в прошлом году — 29,6 млн тонн.

При этом потенциальный экспорт кукурузы может составить около 20,5 млн тонн (в текущем сезоне экспорт ожидается на уровне 26 млн тонн).

Урожай подсолнечника в 2024 году можно ожидать на уровне 13,7 млн тонн (в 2023 — 14,2 млн тонн). Потенциальный экспорт может составить до 250 тыс. тонн (в текущем сезоне ожидания 0,4 млн тонн), в то время как переработка подсолнечника на масло может достичь почти 13,6 млн тонн. В этом сезоне переработка составит 13,5 млн тонн.

В 2024 году урожай рапса можно ожидать на уровне 4,3 млн тонн (в 2023 — 4,5 млн тонн), при этом экспорт 2024/2025 может составить — 3,4 млн тонн (в текущем сезоне — 3,7 млн тонн).

Что касается сои, то это едва ли не единственная культура, под которой аграрии могут увеличить площади в силу ее доходности в этом году. Урожай сои можно ожидать в 2024 году на уровне 5,5 млн тонн (в 2023 — 4,9 млн тонн). Потенциальный экспорт в 2024/2025 может составить 4 млн тонн (в текущем сезоне ожидается на уровне 3,3 млн тонн).

Напомним

Как писал ранее «Минфин», «Украинская зерновая ассоциация» прогнозировала потенциальный урожай в 2024 году на уровне 76,1 млн тонн зерновых и масличных, что на 6,5 млн тонн меньше, чем в 2023 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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