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27 мая 2024, 13:21 Читати українською

Федерация работодателей утверждает, что на каждом предприятии — 10% мобилизованных

На каждом нашем предприятии — около 10% мобилизованных сотрудников. Об этом сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, передает «Интерфакс-Украина».

На каждом нашем предприятии — около 10% мобилизованных сотрудников.
Фото:depositphotos

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«У нас 8 тыс. промышленных компаний, и в каждой из них — около 10% или более 10% на сегодняшний день мобилизованных», — сказал он на саммите Минветеранов «Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни» в Киеве в понедельник.

Ильичев отметил, что предприятия работают над сопровождением мобилизованных людей с первого дня и до возвращения их в качестве ветеранов.

По его словам, оптимальный вариант, когда человек возвращается именно на свое рабочее место.

«Мы четко понимаем, что сейчас по дефициту кадров, вы все понимаете ситуацию, самый большой кадровый резерв — это ветераны, которые будут возвращаться», — констатировал Ильичев.

В этом контексте он подчеркнул, что важно не только сохранить рабочее место и адаптировать к нему ветерана, но и сформировать новые навыки.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
27 мая 2024, 13:30
#
А вони точно повернуться? Коли вже той закон по демобілізації зварганять? Через рік? Через два???
+
+55
Moonlighter
Moonlighter
27 мая 2024, 13:45
#
В маленьких городах и пгт есть предприятия где осталось работать 10%. Остальных мобилизовали, уволились или выехали. Понятно что новых людей находят, я говорю про текучку кадров. Это было до 18 мая. Сейчас в Киеве огромное количество бизнеса столкнулось с этой же проблемой, мужики тупо не хотят рисковать и светится на улице.
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