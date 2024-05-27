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27 мая 2024, 12:28 Читати українською

Правительство Украины начало переговоры о пятом транше МВФ

Министр финансов Сергей Марченко принял участие онлайн в открытии миссии МВФ по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF). Об этом говорится в сообщении министерства.

Министр финансов Сергей Марченко принял участие онлайн в открытии миссии МВФ по четвертому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).
Фото: mof.gov.ua

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Подробности

От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов, Национального банка, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

Встречи проходят в г. Варшава, Республика Польша, а также в онлайн формате.

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«Минфин совместно с командами Нацбанка и МВФ продолжает активно работать над внедрением совместно определенных реформ для обеспечения макроэкономической стабильности, укрепления государственного управления, экономического восстановления и постепенной евроинтеграции Украины. Мы удачно прошли уже три пересмотра Программы и рассчитываем на получение следующего транша в размере около $2,2 млрд США, в результате успешного четвертого пересмотра, уже в июне», — отметил во время открытия миссии Марченко.

Напомним

В Государственный бюджет Украины уже поступило четыре транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $5,4 млрд из $15,6 млрд, предусмотренных программой.

Как писал «Минфин», недавно заместитель министра финансов Ольга Зыкова заявила, что Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF из МВФ.

Четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года и является частью пакета международной поддержки Украины в размере $122 млрд.

На 2024 год предусмотрено еще три транша по итогам соответствующих просмотров программы: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) в середине июня, затем по SDR835 млн в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: по SDR684 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по SDR966 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 мая 2024, 12:31
#
Приезжает МВФ и курс у нас временно становится «рыночным»
+
0
zevs1
zevs1
27 мая 2024, 14:35
#
У нас во всех сферах куда не плюнь ситуация
«напруженна алє контролеванна»
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