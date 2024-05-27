Главный экономист ЕЦБ заявил о готовности снижать ставки

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 мая 2024, 12:10 Читати українською

Главный экономист ЕЦБ заявил о готовности снижать ставки

Европейский центральный банк готов снижать процентные ставки,заявил Financial Times его главный экономист Филип Лейн.

Европейский центральный банк готов снижать процентные ставки,заявил Financial Times его главный экономист Филип Лейн.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто говорят в ЕЦБ«Если не будет крупных сюрпризов, в этот момент времени нам достаточно того, что мы видим, чтобы отказаться от высшего уровня ограничений», — сказал он.
Фото: wikipedia.org

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в ЕЦБ

«Если не будет крупных сюрпризов, в этот момент времени нам достаточно того, что мы видим, чтобы отказаться от высшего уровня ограничений», — сказал он.

При этом ЕЦБ необходимо продолжать придерживаться ограничительной политики в этом году, чтобы обеспечить дальнейшее замедление инфляции и не допустить ее «застревания» выше целевых 2%, устранение которого будет «весьма проблематичным и, вероятно, довольно болезненным», добавил Лейн.

По его словам, темпы снижения ставок будут зависеть от статданных, которые покажут, «соразмерно ли, безопасно ли двигаться вниз в пределах ограничительной зоны».

Читайте: ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки на рекордно высоком уровне

«Все будет неровно и постепенно», — отметил главный экономист.

«Лучше всего в этом году вести разговор в русле того, что нам все так же необходимо весь год проводить ограничительную политику, — пояснил он. — Но в пределах ограничительной зоны можно шагнуть вниз».

Инфляция в еврозоне находится на уровне 2,4%. Одной из основных причин ее более быстрого замедления по сравнению с США Лейн назвал больший ущерб для экономики от энергетического кризиса в связи с конфликтом на Украине.

Все это дорого обходится Европе, сказал он.

«Но с точки зрения этого первого шага [в снижении ставок] это признак того, что денежно-кредитная политика справляется с задачей обеспечения своевременного замедления инфляции, — заявил представитель ЕЦБ. — В этом смысле мы, пожалуй, действуем успешно».

Очередное заседание ЕЦБ состоится на следующей неделе. Лейн отвечает за подготовку рекомендаций для совета управляющих в отношении действий с процентными ставками.

Ожидания инвесторов

Инвесторы ожидают, что регулятор снизит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов с рекордных 4%, пишет FT.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами