Главный экономист ЕЦБ заявил о готовности снижать ставки

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Что говорят в ЕЦБ

«Если не будет крупных сюрпризов, в этот момент времени нам достаточно того, что мы видим, чтобы отказаться от высшего уровня ограничений», — сказал он.

При этом ЕЦБ необходимо продолжать придерживаться ограничительной политики в этом году, чтобы обеспечить дальнейшее замедление инфляции и не допустить ее «застревания» выше целевых 2%, устранение которого будет «весьма проблематичным и, вероятно, довольно болезненным», добавил Лейн.

По его словам, темпы снижения ставок будут зависеть от статданных, которые покажут, «соразмерно ли, безопасно ли двигаться вниз в пределах ограничительной зоны».

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«Все будет неровно и постепенно», — отметил главный экономист.

«Лучше всего в этом году вести разговор в русле того, что нам все так же необходимо весь год проводить ограничительную политику, — пояснил он. — Но в пределах ограничительной зоны можно шагнуть вниз».

Инфляция в еврозоне находится на уровне 2,4%. Одной из основных причин ее более быстрого замедления по сравнению с США Лейн назвал больший ущерб для экономики от энергетического кризиса в связи с конфликтом на Украине.

Все это дорого обходится Европе, сказал он.

«Но с точки зрения этого первого шага [в снижении ставок] это признак того, что денежно-кредитная политика справляется с задачей обеспечения своевременного замедления инфляции, — заявил представитель ЕЦБ. — В этом смысле мы, пожалуй, действуем успешно».

Очередное заседание ЕЦБ состоится на следующей неделе. Лейн отвечает за подготовку рекомендаций для совета управляющих в отношении действий с процентными ставками.

Ожидания инвесторов

Инвесторы ожидают, что регулятор снизит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов с рекордных 4%, пишет FT.