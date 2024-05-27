В понедельник на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро прибавило в покупке 10 копеек и 15 копеек в продаже.
Курс валют на 27 мая: доллар и евро в банках выросли на 15 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 11 копеек. Евро подешевело на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,90−40,45 грн. Евро покупают за 43,25 грн, а продают за 43,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,40−40,55, евро — 43,57−43,75 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 40,14−40,18 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,87−44,05 грн/евро.
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