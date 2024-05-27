Курс валют на 27 мая: доллар и евро в банках выросли на 15 копеек

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 11 копеек. Евро подешевело на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,90−40,45 грн. Евро покупают за 43,25 грн, а продают за 43,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,40−40,55, евро — 43,57−43,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,14−40,18 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,87−44,05 грн/евро.

Читайте: Доллар за 40 — уже факт: какой курс увидим в ближайшие дни

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .