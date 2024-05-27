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27 мая 2024, 8:54 Читати українською

Парламент Норвегии закрепил право на оплату наличными

Норвежский парламент, Стортинг, одобрил решение, закрепляющее для граждан страны право использовать наличные деньги для оплаты товаров и услуг. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на NTB.

Норвежский парламент, Стортинг, одобрил решение, закрепляющее для граждан страны право использовать наличные деньги для оплаты товаров и услуг.
Фото:depositphotos

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Что известно

Парламент Норвегии принял поправки к закону о финансовых контрактах, которые закрепляют право на оплату наличными и, как заявили в парламенте, «сделают правила более четкими, а следовательно, более простыми для понимания и применения».

Изменения гарантируют, что люди в Норвегии будут иметь право платить наличными.

«Мы должны сделать так, чтобы люди, считающие цифровые платежи затруднительными, могли быть уверены, что им заплатят наличными, когда они идут в магазин», — пояснил норвежский депутат от Партии центра Сигбьорн Гьелсвик.

Он отметил, что полномасштабная война в Европе подтвердила необходимость быть готовым к чрезвычайным ситуациям.

«Недаром Норвежский директорат гражданской защиты рекомендует всем иметь дома немного наличных денег. Поэтому сегодняшнее решение также является важной мерой готовности», — добавил парламентарий.

В прошлом году австрийский канцлер Карл Негаммер предложил закрепить в конституции страны право на использование наличной, которая остается популярной.

Источник: Минфин
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