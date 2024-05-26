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26 мая 2024, 12:24 Читати українською

Венгрия блокирует передачу Украине прибыли от российских активов

Венгрия блокируют передачу доходов от замороженных российских активов Украине, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Венгрия блокируют передачу доходов от замороженных российских активов Украине, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноГосударства Евросоюза планировали отправлять около 2 млрд евро в год Украине за счет доходов от российских активов в размере 190 миллиардов евро, хранящихся в депозитарии в Бельгии.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Государства Евросоюза планировали отправлять около 2 млрд евро в год Украине за счет доходов от российских активов в размере 190 миллиардов евро, хранящихся в депозитарии в Бельгии.

Соответствующее решение собирались принять единогласно, однако Венгрия выступила против, не наложив в то же время вето на документ, отмечает издание.

«В настоящее время они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины», — рассказал один из источников. Сейчас, по его словам, Будапешт намерен блокировать выделение средств Киеву по меньшей мере до выборов в Европарламент в июне этого года. Опрошенные FT европейские дипломаты выразили надежду, что разрешить проблему удастся до июля.

Источники FT также сообщили, что руководство Евросоюза предложило венгерским властям сделку, согласно которой их доля заблокированных активов не будет направлена на покупку оружия. Благодаря данному предложению Будапешт не наложил вето на проект.

При этом Венгрия в принципе не против передачи денег, но автоматическая схема платежей вызывает у нее сомнения, отметили собеседник издания.

Напомним

Ранее страны Евросоюза одобрили передачу доходов от замороженных российских активов Украине.

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, 90% этих средств пойдет на военную поддержку Киева, который только в этом году может получить таким образом 3 млрд евро.

Всего, как ожидается, активы россии будут приносить около 5 млрд евро прибыли ежегодно. Украина будет получать эти средства дважды в год.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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