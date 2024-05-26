НБУ увеличил продажу валюты на межбанке до $684 миллионов

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Валютные операции НБУ

Согласно данным, с 20 по 24 мая Нацбанк продал $684,15 млн, что на $193,4 млн меньше, чем на прошлой неделе. При этом было куплено $220 тыс., что на $240 тыс. меньше, чем неделей ранее.