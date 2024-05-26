За прошедшую неделю (20−24 мая) Национальный банк купил $220 тыс. на межбанке, а продал $684,15 млн. Об этом известно из статистики НБУ.
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке до $684 миллионов
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Валютные операции НБУ
Согласно данным, с 20 по 24 мая Нацбанк продал $684,15 млн, что на $193,4 млн меньше, чем на прошлой неделе. При этом было куплено $220 тыс., что на $240 тыс. меньше, чем неделей ранее.
В целом с начала года Нацбанк продал $10,2 млрд, в то время как купил $105,7 млн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
😂😂😂
Даже сходил по ссылке, ради любопытства 🤣
На 240 тысяч меньше!😅