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26 мая 2024, 10:25 Читати українською

НБУ увеличил продажу валюты на межбанке до $684 миллионов

За прошедшую неделю (20−24 мая) Национальный банк купил $220 тыс. на межбанке, а продал $684,15 млн. Об этом известно из статистики НБУ.

За прошедшую неделю (20−24 мая) Национальный банк купил $220 тыс.
Фото:depositphotos

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Валютные операции НБУ

Согласно данным, с 20 по 24 мая Нацбанк продал $684,15 млн, что на $193,4 млн меньше, чем на прошлой неделе. При этом было куплено $220 тыс., что на $240 тыс. меньше, чем неделей ранее.

В целом с начала года Нацбанк продал $10,2 млрд, в то время как купил $105,7 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Exba
Exba
26 мая 2024, 10:51
#
«Согласно данным, с 20 по 24 мая Нацбанк продал $684,15 млн, что на $193,4 млн меньше, чем на прошлой неделе. При этом было куплено $220 тыс., что на $240 тыс. больше, чем неделей ранее.» — попутали местами больше / меньше
+
0
Ranet
Ranet
26 мая 2024, 10:51
#
При цьому, було куплено $220 тис., що на $240 тис. більше, ніж тижнем раніше.
😂😂😂
Даже сходил по ссылке, ради любопытства 🤣
На 240 тысяч меньше!😅
+
+15
ux ui
ux ui
26 мая 2024, 11:35
#
Реальный курс минимум 80 грн за доллар. А все эти потуги банды 95 квартала удержать пружину ничем хорошим не закончится
+
0
Prya
Prya
26 мая 2024, 11:52
#
Ракетой в небо закончатся)) Космическая держава все же
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