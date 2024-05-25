Криптобиржа OKX отозвала заявку на работу в Гонконге

Третья по объему торгов криптовалютная биржа OKX отозвала заявку на работу в Гонконге и обещает прекратить предоставлять услуги торговли виртуальными активами местным жителям к 31 мая.

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Что известно

Администрация биржи уведомила пользователей из Гонконга, что из-за изменения бизнес-стратегии в регионе было принято решение отозвать заявку на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP).

В соответствии с озвученным планом, после 31 мая клиентам OKX будут доступны только операции по выводу средств.

Команда биржи рекомендовала всем пользователям из Гонконга вывести все активы со счетов до 31 августа 2024 года. Объявлено, что после этой даты прямые транзакции перевода или вывода средств станут невозможны.

В феврале решение отозвать заявку на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов в Гонконге приняла зарегистрированная на Сейшельских островах криптовалютная биржа HTX.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что криптовалютная биржа OKX официально приступила к работе в Австралии. В компании заявили, что это хороший рынок с «прозрачной нормативной базой».

OKX Australia поддерживает 85 криптоактивов и 170 спотовых пар, согласно официальному пресс-релизу. Она предлагает услуги по торговле и обмену криптовалютами.