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25 мая 2024, 12:22 Читати українською

Экс-главу ГФС Насирова освободили из-под ареста. За него внесли 55 млн грн залога

24 мая за экс-председателя ГФС Украины Романа Насирова внесли 55 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

24 мая за экс-председателя ГФС Украины Романа Насирова внесли 55 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО.
Фото: Центр протидії корупції

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Как известно, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей. В том числе он должен сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Насиров был под стражей с 31 октября 2022 года.

Читайте: Взятка на 722 миллиона. НАБУ завершило расследование против экс-главы налоговой Насирова

Напомним

Действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368 У К Украины, его советника — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 У К Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015−2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 2 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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Exba
Exba
25 мая 2024, 13:37
#
Эээ… А сколько следствие может длиться? Полтора года в СИЗО, до этого хрен знает сколько времени с браслетиком под одеялком. Где эффективность следственных действий?
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0
financialGenius
financialGenius
25 мая 2024, 14:49
#
Нужно немного времени на осознание суммы которой прийдется поделится и на то что бы договориться … ничего с ним не будет , за кражу в магазине больше дают)
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0
Тарас Шевченко
Тарас Шевченко
25 мая 2024, 15:13
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Нормально получил 722 млн грн., а выпустили за 52 млн. нормальная математика в судах… сколько заплатил за такое решение интересно и сколько поделился со следаками?
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bonv
bonv
25 мая 2024, 16:12
#
Загалом це найпопулярніша схема нині, якою користуються топкорупціонери — чекати зменшення застави до рівня, який «по кишені», аби потім вийти і компенсувати «витрати» награбованим.
У руках президента Зеленського зосереджена вся повнота влада. Тому саме він і несе повну відповідальність за все, що відбувається в країні.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
25 мая 2024, 16:13
#
Випустили щоб купив нову ковдру бо та зелена вже завонялася.
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