Экс-главу ГФС Насирова освободили из-под ареста. За него внесли 55 млн грн залога

24 мая за экс-председателя ГФС Украины Романа Насирова внесли 55 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Как известно, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей. В том числе он должен сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Насиров был под стражей с 31 октября 2022 года.

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