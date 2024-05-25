24 мая за экс-председателя ГФС Украины Романа Насирова внесли 55 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Экс-главу ГФС Насирова освободили из-под ареста. За него внесли 55 млн грн залога
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Как известно, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей. В том числе он должен сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.
Насиров был под стражей с 31 октября 2022 года.
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Напомним
Действия бывшего главы ГФС Украины квалифицированы по ч. 4 ст. 368
В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2015−2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 2 млрд грн.
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У руках президента Зеленського зосереджена вся повнота влада. Тому саме він і несе повну відповідальність за все, що відбувається в країні.