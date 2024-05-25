США выделили пакет помощи Украине почти на $300 млн

Что известно

«Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отбить наступление россии под Харьковом, оценивается в $275 миллионов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее важнейших потребностей на поле боя», — говорится в заявлении американского министерства.

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Что вошло в пакет военной помощи

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм минометные мины;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для взрыва;

противотанковые мины;

тактические автомобили для эвакуации техники;

каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Напомним

Это уже пятый пакет помощи, который США предоставили Украине после получения нового финансирования от Конгресса.