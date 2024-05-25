США выделили Украине еще один пакет военной помощи в войне с рф. Размер объявленного пакета составляет $275 млн. Об этом говорится в сообщении Минобороны США.
США выделили пакет помощи Украине почти на $300 млн
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Что известно
«Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отбить наступление россии под Харьковом, оценивается в $275 миллионов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее важнейших потребностей на поле боя», — говорится в заявлении американского министерства.
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Что вошло в пакет военной помощи
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 60-мм минометные мины;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
- боеприпасы для взрыва;
- противотанковые мины;
- тактические автомобили для эвакуации техники;
- каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Напомним
Это уже пятый пакет помощи, который США предоставили Украине после получения нового финансирования от Конгресса.
Источник: Минфин
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