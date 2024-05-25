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25 мая 2024, 8:00 Читати українською

США выделили пакет помощи Украине почти на $300 млн

США выделили Украине еще один пакет военной помощи в войне с рф. Размер объявленного пакета составляет $275 млн. Об этом говорится в сообщении Минобороны США.

США выделили Украине еще один пакет военной помощи в войне с рф.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Что известно

«Этот пакет, который является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отбить наступление россии под Харьковом, оценивается в $275 миллионов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее важнейших потребностей на поле боя», — говорится в заявлении американского министерства.

Читайте: США выделили Украине новый пакет военной помощи на $400 миллионов. Что в него входит

Что вошло в пакет военной помощи

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 60-мм минометные мины;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • боеприпасы для взрыва;
  • противотанковые мины;
  • тактические автомобили для эвакуации техники;
  • каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Напомним

Это уже пятый пакет помощи, который США предоставили Украине после получения нового финансирования от Конгресса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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