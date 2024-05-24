В киевском метро не работает оплата проезда банковской картой

Сегодня, 24 мая, на турникетах станций киевского метрополитена по техническим причинам временно недоступна оплата проезда банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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«Специалисты уже работают над возобновлением работы платежной системы в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Все остальные виды оплаты проезда работают в обычном режиме.

Оплатить проезд можно: