Банки увеличили ввоз валюты: спрос на евро вырос

Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину в апреле. Объем составил $1,126 млрд. Это на 32% больше, чем в марте ($855 млн). Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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При этом банки ввезли за апрель $661 млн. долларов. Объем наличных евро вырос в два раза — с $232 млн до $462 млн в эквиваленте.

За апрель из Украины вывезли валюты на $153 млн.