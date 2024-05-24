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24 мая 2024, 13:43 Читати українською

Банки увеличили ввоз валюты: спрос на евро вырос

Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину в апреле. Объем составил $1,126 млрд. Это на 32% больше, чем в марте ($855 млн). Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину в апреле.

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При этом банки ввезли за апрель $661 млн. долларов. Объем наличных евро вырос в два раза — с $232 млн до $462 млн в эквиваленте.

За апрель из Украины вывезли валюты на $153 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+14
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
24 мая 2024, 14:01
#
Шото пахнет грандиозным шухером напоминает лютий 2022
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0
Ghost765
Ghost765
24 мая 2024, 14:20
#
И чем закончиться этот шухер,есть вообще надежда что до конца года подпишут какой то мирный договор или 50 за $ до конца этого года?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 мая 2024, 15:01
#
И миллионы украинцев потеряют неплохие выплаты в европейских странах, а такое счастье им не надо…
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