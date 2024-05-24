Курс валют на 24 мая: доллар и евро продолжают расти

В пятницу на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже 3 копейки. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,80−40,25 грн. Евро покупают за 43,10 грн, а продают за 43,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,15−40,27, евро — 43,57−43,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,98−40,02 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,24−43,27 грн/евро.

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