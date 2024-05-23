Минфин - Курсы валют Украины

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23 мая 2024, 16:08 Читати українською

Гривна падает: НБУ снова повысил курс доллара до исторического максимума

Национальный банк Украины снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Об этом говорится в данных НБУ.

Национальный банк Украины снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.
Фото:depositphotos

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Как изменился курс доллара

Официальный курс на 24 мая 2024 установлен на уровне 39,9205 грн за 1 доллар (+0,0955 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 23 мая — 39,8250.

Как изменился курс евро

Курс евро будет составлять 43,3137 гривны за 1 евро (+0,2031 грн). Предыдущий максимум был установлен 22 мая — 43,2643.

Ситуация на межбанке

По данным финансового аналитика «Минфина» Алексея Козырева, сегодня курс доллара на межбанке в определенные моменты превышал психологический порог в 40 гривен.

Часть сделок при продаже доллара проходила по уровню 40−40,05 гривен за доллар.

НБУ достаточно активно «боролся» с таким ростом котировок и присутствовал на рынке с интервенциями по продаже доллара практически всю активную фазу торгов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+41
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
23 мая 2024, 16:24
#
40 на завтра… и погнали в тцк…
+
0
Ranet
Ranet
23 мая 2024, 16:45
#
Стесняюсь спросить, со вчерашнего дня прошло уже два года? 😂
+
0
Sarevok
Sarevok
23 мая 2024, 16:48
#
Доллар, расти!
+
0
Vadim531
Vadim531
23 мая 2024, 16:49
#
«А шо такое?»
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
23 мая 2024, 16:55
#
МВФ приїздить, а по домовленостях в нас курс в цьому році 42,50. Поїдуть понизять до 40
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
23 мая 2024, 17:22
#
Alex2006 кудись пропав, а так хотілося послухати коментарі «експерта».
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