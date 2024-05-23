Национальный банк Украины снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Об этом говорится в данных НБУ.
Гривна падает: НБУ снова повысил курс доллара до исторического максимума
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Как изменился курс доллара
Официальный курс на 24 мая 2024 установлен на уровне 39,9205 грн за 1 доллар (+0,0955 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 23 мая — 39,8250.
Как изменился курс евро
Курс евро будет составлять 43,3137 гривны за 1 евро (+0,2031 грн). Предыдущий максимум был установлен 22 мая — 43,2643.
Ситуация на межбанке
По данным финансового аналитика «Минфина» Алексея Козырева, сегодня курс доллара на межбанке в определенные моменты превышал психологический порог в 40 гривен.
Часть сделок при продаже доллара проходила по уровню 40−40,05 гривен за доллар.
НБУ достаточно активно «боролся» с таким ростом котировок и присутствовал на рынке с интервенциями по продаже доллара практически всю активную фазу торгов.
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