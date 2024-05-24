Украинцы могут онлайн подать запрос в Пенсионный фонд на изготовление бумажных документов. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
В Пенсионном фонде рассказали, как подать запрос на подготовку бумажных документов онлайн
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Какие документы можно заказать
Через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда можно подать заявление — запрос на подготовку следующих бумажных документов:
- выписки из системы персонифицированного учета (для застрахованных лиц);
- выписки из пенсионного дела (для пенсионеров);
- выписки о состоянии расчетов по ПФУ (для страхователей).
Как это сделать
- Зайдите на вебпортал электронных услуг ПФУ.
- Войдите в личный кабинет, авторизовавшись любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи; через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью «Дия.Подпись».
- На панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите категорию «Запрос на подготовку бумажных документов».
- В открывшемся окне заполните все обязательные поля, при необходимости добавьте скан-копии нужных документов и нажмите кнопку «Отправить в ПФУ».
Сведения об обращении и его статусе можно найти в разделе «Мои обращения».
После обработки обращения в указанный в запросе способ (по почте или электронной почте) поступит сообщение об изготовлении бумажного документа и о том, когда и где его можно получить.
Напомним
«Минфин» писал, что украинцы могут «купить» страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии