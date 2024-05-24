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24 мая 2024, 8:48 Читати українською

В Пенсионном фонде рассказали, как подать запрос на подготовку бумажных документов онлайн

Украинцы могут онлайн подать запрос в Пенсионный фонд на изготовление бумажных документов. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Украинцы могут онлайн подать запрос в Пенсионный фонд на изготовление бумажных документов.
Фото: solonkivska-gromada.gov.ua

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Какие документы можно заказать

Через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда можно подать заявление — запрос на подготовку следующих бумажных документов:

  • выписки из системы персонифицированного учета (для застрахованных лиц);
  • выписки из пенсионного дела (для пенсионеров);
  • выписки о состоянии расчетов по ПФУ (для страхователей).

Как это сделать

  • Зайдите на вебпортал электронных услуг ПФУ.
  • Войдите в личный кабинет, авторизовавшись любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи; через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью «Дия.Подпись».
  • На панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите категорию «Запрос на подготовку бумажных документов».
  • В открывшемся окне заполните все обязательные поля, при необходимости добавьте скан-копии нужных документов и нажмите кнопку «Отправить в ПФУ».

Сведения об обращении и его статусе можно найти в разделе «Мои обращения».

После обработки обращения в указанный в запросе способ (по почте или электронной почте) поступит сообщение об изготовлении бумажного документа и о том, когда и где его можно получить.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы могут «купить» страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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