В Пенсионном фонде рассказали, как подать запрос на подготовку бумажных документов онлайн

Украинцы могут онлайн подать запрос в Пенсионный фонд на изготовление бумажных документов. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Какие документы можно заказать

Через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда можно подать заявление — запрос на подготовку следующих бумажных документов:

выписки из системы персонифицированного учета (для застрахованных лиц);

выписки из пенсионного дела (для пенсионеров);

выписки о состоянии расчетов по ПФУ (для страхователей).

Как это сделать

Зайдите на вебпортал электронных услуг ПФУ.

Войдите в личный кабинет, авторизовавшись любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи; через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью «Дия.Подпись».

На панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите категорию «Запрос на подготовку бумажных документов».

В открывшемся окне заполните все обязательные поля, при необходимости добавьте скан-копии нужных документов и нажмите кнопку «Отправить в ПФУ».

Сведения об обращении и его статусе можно найти в разделе «Мои обращения».

После обработки обращения в указанный в запросе способ (по почте или электронной почте) поступит сообщение об изготовлении бумажного документа и о том, когда и где его можно получить.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы могут «купить» страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии.