Национальный банк Украины установил на 24 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,9205 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 10 копеек.
Официальный курс: НБУ снизил гривну на 10 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 24 мая установил официальный курс евро на уровне 43,31 грн. Европейская валюта подорожала на 20 копеек.
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Источник: Минфин
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