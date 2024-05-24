Официальный курс: НБУ снизил гривну на 10 копеек

Национальный банк Украины установил на 24 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,9205 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 10 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 24 мая установил официальный курс евро на уровне 43,31 грн. Европейская валюта подорожала на 20 копеек.

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