В россии разрешили конфисковывать имущество США в ответ на изъятие активов

Российский диктатор Владимир Путин разрешил конфисковывать имущество США, американских граждан, резидентов, компаний, работающих преимущественно на американском рынке, и принадлежащих им компаний для выплаты компенсаций за конфискованные российские активы. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на соответствующий указ.

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Указ разрешает российским компаниям и частным лицам обращаться в российские суды с требованием признавать необоснованным изъятие имущества по решению судов или государственных органов в США.

Так, если российский суд признал конфискацию необоснованной, специальная правительственная комиссия должна предложить для компенсации активы, связанные с США, и найденные на территории рф.

Указ Путина позволяет арестовывать недвижимость, ценные бумаги, доли в российских компаниях, имущественные права, принадлежащие США или американским резидентам и гражданам, на территории россии.

В документе заявляется, что он составлен в связи с «недружественными и противоречивыми международному праву» действиями США против рф и российского Центробанка.