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23 мая 2024, 19:49 Читати українською

В россии разрешили конфисковывать имущество США в ответ на изъятие активов

Российский диктатор Владимир Путин разрешил конфисковывать имущество США, американских граждан, резидентов, компаний, работающих преимущественно на американском рынке, и принадлежащих им компаний для выплаты компенсаций за конфискованные российские активы. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на соответствующий указ.

Российский диктатор Владимир Путин разрешил конфисковывать имущество США, американских граждан, резидентов, компаний, работающих преимущественно на американском рынке, и принадлежащих им компаний для выплаты компенсаций за конфискованные российские активы.
Фото: росЗМІ

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Указ разрешает российским компаниям и частным лицам обращаться в российские суды с требованием признавать необоснованным изъятие имущества по решению судов или государственных органов в США.

Так, если российский суд признал конфискацию необоснованной, специальная правительственная комиссия должна предложить для компенсации активы, связанные с США, и найденные на территории рф.

Указ Путина позволяет арестовывать недвижимость, ценные бумаги, доли в российских компаниях, имущественные права, принадлежащие США или американским резидентам и гражданам, на территории россии.

В документе заявляется, что он составлен в связи с «недружественными и противоречивыми международному праву» действиями США против рф и российского Центробанка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
gepard76
gepard76
23 мая 2024, 19:53
#
З яких пір ім'я та прізвище диктатора вбивці почали писати з великої літери? Велика повага до цієї мерзенної істоти?
+
0
artarlit
artarlit
23 мая 2024, 20:06
#
Так тут про владимира александровича ни слова, к чему возмущения?
+
0
bonv
bonv
23 мая 2024, 20:06
#
На росії…
+
0
artarlit
artarlit
23 мая 2024, 20:09
#
Про зе ни слова, к чему возмущения?
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