Курс валют на вечер 23 мая: на межбанке доллар и евро резко ушли вверх

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и на 21 копейку в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 23 мая Закрытие 23 мая Изменения доллар 39,82/39,86 39,98/40,02 16/16 евро 43,12/43,14 43,32/43,35 20/21

Ситуация на межбанке

По данным финансового аналитика «Минфина» Алексея Козырева, сегодня курс доллара на межбанке в определенные моменты превышал психологический порог в 40 гривен.

Часть сделок при продаже доллара проходила по уровню 40−40,05 гривен за доллар.

НБУ достаточно активно «боролся» с таким ростом котировок и присутствовал на рынке с интервенциями по продаже доллара практически всю активную фазу торгов.

Читайте также: Гривна падает: НБУ снова повысил курс доллара до исторического максимума

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,75−40,15 грн. Евро покупают за 43,10 грн, а продают за 43,65 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,14−40,24, евро — 43,55−43,72 грн.

«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.