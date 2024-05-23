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23 мая 2024, 17:10 Читати українською

Министр финансов: Бюджетный разрыв из-за военных расходов составляет $5 млрд

Налоговая потребность расходов военного характера в госбюджете-2024 оценивается в $5 млрд, что по нынешнему курсу составляет около 200 млрд грн, заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире подкаста «Что с экономикой» на «Громадському радіо».

Налоговая потребность расходов военного характера в госбюджете-2024 оценивается в $5 млрд, что по нынешнему курсу составляет около 200 млрд грн, заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире подкаста «Что с экономикой» на «Громадському радіо».►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПо словам министра финансов, выделение бюджетной помощи США покрыло расходы социально-гуманитарного направления Украины в 2024 году, однако осталась проблема с милитарными расходами.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам министра финансов, выделение бюджетной помощи США покрыло расходы социально-гуманитарного направления Украины в 2024 году, однако осталась проблема с милитарными расходами.

Министр пояснил, что в связи с тем, что за последние полгода Украина минимально получала помощь от партнеров, бюджет понес дополнительные расходы военного характера.

«Пока я думаю, что можно говорить о цифре примерно $5 млрд… Мы думаем, как его (дефицит) будем перекрывать уже в ближайшее время», — сказал он.

Читайте: SIPRI: Расходы на оборону в мире бьют рекорды

Министр финансов напомнил, что расходы на военный характер Украина должна перекрывать самостоятельно.

На вопрос о возможном увеличении налогов Марченко не дал конкретного ответа, отметив, что этот вопрос будет решаться в ближайшее время.

«Надо сначала правильно просчитать, — сказал глава Минфина. — Здесь нет одного магического решения, например, повысить военный сбор».

Источник: Минфин
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