Министр финансов: Бюджетный разрыв из-за военных расходов составляет $5 млрд

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам министра финансов, выделение бюджетной помощи США покрыло расходы социально-гуманитарного направления Украины в 2024 году, однако осталась проблема с милитарными расходами.

Министр пояснил, что в связи с тем, что за последние полгода Украина минимально получала помощь от партнеров, бюджет понес дополнительные расходы военного характера.

«Пока я думаю, что можно говорить о цифре примерно $5 млрд… Мы думаем, как его (дефицит) будем перекрывать уже в ближайшее время», — сказал он.

Читайте: SIPRI: Расходы на оборону в мире бьют рекорды

Министр финансов напомнил, что расходы на военный характер Украина должна перекрывать самостоятельно.

На вопрос о возможном увеличении налогов Марченко не дал конкретного ответа, отметив, что этот вопрос будет решаться в ближайшее время.

«Надо сначала правильно просчитать, — сказал глава Минфина. — Здесь нет одного магического решения, например, повысить военный сбор».