Набсовет Укрэксимбанка избрал трех кандидатов в состав правления банка

В результате открытого отбора и после согласования Нацбанком к составу Правления присоединятся три высококвалифицированных специалиста с многолетним опытом работы в банковской сфере.

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Кто присоединится

Павел Гашковец избран победителем конкурса на должность члена Правления по организации работы с проблемными активами. У него более 25 лет руководящего опыта в банках Украины, Австрии, Италии, Казахстана и Чехии.

Максим Земляный определен победителем конкурса на должность члена Правления по операционной деятельности.

До этого назначения Максим занимал руководящие должности в банковской сфере в Украине более 20 лет, имеет практический опыт обеспечения устойчивости банков в период полномасштабного вторжения.

Светлана Агеева стала победительницей конкурсного отбора на должность члена Правления по финансам Банка. Светлана опытная специалист в сфере финансового планирования и анализа. Экспертиза Светланы включает более 10-летнюю работу в должности финансового директора в украинских и европейских банках.

Павел Гашковец, Максим Земляной и Светлана Агеева начнут работу в соответствующих должностях после согласования их кандидатур Нацбанком.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка 3 мая по результатам конкурсного отбора избрал Виктора Пономаренко победителем конкурса на должность председателя правления банка.