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23 мая 2024, 11:10 Читати українською

Доходность госбондов еврозоны растет после релиза британской инфляции

Доходность облигаций еврозоны растет в среду после того, как статистика указала на устойчивость инфляции в сфере услуг Великобритании и подтвердила ожидания о том, что центральные банки будут проявлять осторожность в вопросе снижения процентных ставок.

Доходность облигаций еврозоны растет в среду после того, как статистика указала на устойчивость инфляции в сфере услуг Великобритании и подтвердила ожидания о том, что центральные банки будут проявлять осторожность в вопросе снижения процентных ставок.

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Доходность облигаций стран

Доходность 10-летних облигаций Германии, ориентира для стран еврозоны, выросла на 3,9 базисного пункта до 2,55%, ненадолго посетив пик трех недель.

Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 2,3% в годовом исчислении, замедлившись по сравнению с мартовским показателем в 3,2%. Инфляция в сфере услуг не изменилась, хотя в марте показывала небольшое замедление.

Рынки считают, что снижение ставки Европейским центральным банком в июне практически не вызывает сомнений, однако дальнейшие шаги неясны, поэтому инвесторы обращают пристальное внимание на показатели инфляции как в Европе, так и по всему миру.

Читайте: Инфляция в Великобритании замедлилась до самого низкого уровня за три года

Доходность 10-летних облигаций Италии выросла на 3,9 базисного пункта до 3,84%, а разрыв между итальянскими и немецкими облигациями увеличился на 0,6 б.п. до 129 б.п.

Доходность двухлетних облигаций Германии, которая более чувствительна к ожиданиям вокруг ставки Европейского центрального банка, выросла на 3 базисных пункта и составила 3,02%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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