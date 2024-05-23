Доходность госбондов еврозоны растет после релиза британской инфляции

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Доходность облигаций стран

Доходность 10-летних облигаций Германии, ориентира для стран еврозоны, выросла на 3,9 базисного пункта до 2,55%, ненадолго посетив пик трех недель.

Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 2,3% в годовом исчислении, замедлившись по сравнению с мартовским показателем в 3,2%. Инфляция в сфере услуг не изменилась, хотя в марте показывала небольшое замедление.

Рынки считают, что снижение ставки Европейским центральным банком в июне практически не вызывает сомнений, однако дальнейшие шаги неясны, поэтому инвесторы обращают пристальное внимание на показатели инфляции как в Европе, так и по всему миру.

Читайте: Инфляция в Великобритании замедлилась до самого низкого уровня за три года

Доходность 10-летних облигаций Италии выросла на 3,9 базисного пункта до 3,84%, а разрыв между итальянскими и немецкими облигациями увеличился на 0,6 б.п. до 129 б.п.

Доходность двухлетних облигаций Германии, которая более чувствительна к ожиданиям вокруг ставки Европейского центрального банка, выросла на 3 базисных пункта и составила 3,02%.