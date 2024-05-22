Изменения для водителей: Рада запретит инспекторам по парковке эвакуировать авто и повысит штрафы

Верховная Рада планирует запретить инспекторам по парковке эвакуировать автомобили во время действия военного положения и увеличить штрафы за нарушение правил парковки. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Соответствующий законопроект № 9092−3 в первом чтении поддержали 234 депутата.

Законопроектом предлагается лишить инспекторов по парковке, назначенных местными властями, права эвакуировать транспортные средства и передать соответствующие полномочия работникам Нацполиции. В то же время инспекторы по парковке смогут и дальше штрафовать нарушителей.

Повышение штрафов

Планируется повысить штрафы за нарушение правил парковки до 50−100 тысяч рублей (850−1700 грн).

Авторы законопроекта считают, что исполнительные комитеты местных советов злоупотребляют предоставленным правом проводить эвакуацию транспортных средств за нарушение правил парковки.

Кроме того, по мнению депутатов, эвакуация автомобиля может угрожать здоровью или даже жизни граждан, ведь может помешать их эвакуации в случае необходимости, а следовательно — нарушать статью 3 Конституции, которая устанавливает, что «человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине самой высокой социальной ценностью».