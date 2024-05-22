Приватизацией национализированной доли АЗС Shell интересуются иностранные компании — ФГИУ

Фонд госимущества (ФГИУ) намерен выставить национализированные 49% сети АЗС Shell в Украине на приватизационный аукцион. Интерес к покупке проявляют как украинские, так и зарубежные нефтяные компании. Об этом заявил глава ФГИУ Виталий Коваль в интервью Forbes Украина.

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«К национализированной доле заправок Shell очень резвый интерес на рынке не только украинских, но и зарубежных нефтяных групп», — заявил Коваль. При этом он не назвал эти компании.

Глава ФГИ добавил, что также будет рад, если Shell сам выкупит эту долю на приватизационном аукционе.

Напомним

«Минфин» писал, что в управление Фонда госимущества перешли активы сети АЗС Shell в Украине. Речь идет о 49% доле ООО «Альянс Холдинг», которое управляет автозаправочной компанией и принадлежало россиянину Эдуарду Худайнатову.

Худайнатов, бывший топменеджер российской государственной компании «Роснефть», — владелец «Независимой нефтегазовой компании». В июне 2022 года он попал под санкции Евросоюза, а в октябре — Украины.

В этом году Высший антикоррупционный суд Украины постановил взыскать его корпоративные права в украинских компаниях в доход государства.

Сеть АЗС Shell насчитывает 132 станции в 20 областях Украины, из которых функционируют 118. В настоящее время в компании работает около 1600 человек.