Укрзализныця повысила стоимость постельного белья для пассажиров

Укрзализныця с сегодняшнего дня, 22 мая, меняет стоимость постельного белья в пассажирских поездах. Впервые через 5 лет она будет проиндексирована. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Сколько теперь стоит постельное белье

Постельное белье в плацкартных и купейных вагонах будет стоить 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ — 120 грн (вместо 60 грн).

В компании отметили, что перед изменением стоимости услуги Укрзализныця заменила постельное белье в поездах.

Также до конца июня компания завершит замену матрасов и подушек на всех рейсах дальнего сообщения.

«Кроме того, перед закупкой новых комплектов Укрзализныця провела консультации с ведущими производителями и поставщиками, чтобы не просто заменить устаревший инвентарь, но и наработать новые стандарты, которые позволят учесть лучшие практики рынка и существенно повысить комфорт в пути и износостойкость продукции», — говорится в сообщении.

Напомним

Укрзализныця запустила в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов.