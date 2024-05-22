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22 мая 2024, 17:15 Читати українською

Amazon планирует инвестировать 15,7 млрд евро в расширение дата-центров в Испании

Amazon.com Inc. намерена инвестировать 15,7 млрд евро в расширение облачной инфраструктуры в Испании, говорится в сообщении компании.

Amazon.com Inc.
Фото:simplilearn.com

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Детали

Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение Amazon, планирует развивать дата-центры в испанском Арагоне при поддержке властей региона.

В общей сложности вклад инвестиций AWS в ВВП Испании до 2033 года включительно составит 21,6 млрд евро, ожидают в Amazon. Предполагается, что расширение облачной инфраструктуры, приведет к созданию порядка 17,5 тыс. рабочих мест.

Читайте:Amazon инвестирует 7,8 млрд евро в развитие облачной инфраструктуры в Германии

Новые инвестиции существенно расширяют план, анонсированный компанией в 2021 году. Тогда AWS объявила, что инвестирует 2,5 млрд евро в испанские датацентры.

С начала 2024 года капитализация Amazon.com выросла на 22%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что телекомоператор Telefonica Germany к концу мая переведет 1 млн клиентов 5G в облако Amazon Web Services (AWS).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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