Amazon планирует инвестировать 15,7 млрд евро в расширение дата-центров в Испании

Amazon.com Inc. намерена инвестировать 15,7 млрд евро в расширение облачной инфраструктуры в Испании, говорится в сообщении компании.

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Детали

Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение Amazon, планирует развивать дата-центры в испанском Арагоне при поддержке властей региона.

В общей сложности вклад инвестиций AWS в ВВП Испании до 2033 года включительно составит 21,6 млрд евро, ожидают в Amazon. Предполагается, что расширение облачной инфраструктуры, приведет к созданию порядка 17,5 тыс. рабочих мест.

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Новые инвестиции существенно расширяют план, анонсированный компанией в 2021 году. Тогда AWS объявила, что инвестирует 2,5 млрд евро в испанские датацентры.

С начала 2024 года капитализация Amazon.com выросла на 22%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что телекомоператор Telefonica Germany к концу мая переведет 1 млн клиентов 5G в облако Amazon Web Services (AWS).