Стало известно, когда Украина получит первые выплаты по доходам от российских активов

Решение Совета Е С об использовании доходов по замороженным российским активам в пользу Украины вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, а первый платеж может получить Украина в июле этого года. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет Forbes.ua.

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Что известно

На фоне многомиллиардных бюджетных расходов на оборону и восстановление Украина может рассчитывать на примерно 2,5−3 млрд евро в год. В то же время США и союзники рассматривают возможность кредита до $50 млрд под залог доходов из замороженных активов россии.

Еврокомиссия уточнила, что решение Совета Е С вступит в силу после опубликования в Официальном журнале Евросоюза.

Средства будут доступны для поддержки Украины с июля 2024 года, с выплатами раз в два года.

«ЕС выбрал путь, который является юридически обоснованным и гибким, чтобы поддержка могла быть адаптирована к насущным потребностям Украины. Скорость по-прежнему имеет большое значение, и Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле», — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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