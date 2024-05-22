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22 мая 2024, 14:45 Читати українською

Стало известно, когда Украина получит первые выплаты по доходам от российских активов

Решение Совета Е С об использовании доходов по замороженным российским активам в пользу Украины вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, а первый платеж может получить Украина в июле этого года. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет Forbes.ua.

Решение Совета Е С об использовании доходов по замороженным российским активам в пользу Украины вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, а первый платеж может получить Украина в июле этого года.
Фото:depositphotos

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Что известно

На фоне многомиллиардных бюджетных расходов на оборону и восстановление Украина может рассчитывать на примерно 2,5−3 млрд евро в год. В то же время США и союзники рассматривают возможность кредита до $50 млрд под залог доходов из замороженных активов россии.

Еврокомиссия уточнила, что решение Совета Е С вступит в силу после опубликования в Официальном журнале Евросоюза.

Средства будут доступны для поддержки Украины с июля 2024 года, с выплатами раз в два года.

«ЕС выбрал путь, который является юридически обоснованным и гибким, чтобы поддержка могла быть адаптирована к насущным потребностям Украины. Скорость по-прежнему имеет большое значение, и Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле», — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Читайте: ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов рф

Напомним

С начала полномасштабного вторжения в Украину за границей оказались заблокированы активы Банка россии на сумму около 260 млрд евро, более двух третей из них заморожены в ЕС. Бельгийский депозитарий Euroclear держит около 190 млрд евро, принадлежащих российскому центробанку. В 2023 году они принесли около 4,4 млрд евро.

Совет ЕС 21 мая утвердил план об использовании доходов от замороженных активов Центрального банка россии в пользу Украины.

Источник: Минфин
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