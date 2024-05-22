Решение
Стало известно, когда Украина получит первые выплаты по доходам от российских активов
Решение
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Что известно
На фоне многомиллиардных бюджетных расходов на оборону и восстановление Украина может рассчитывать на примерно 2,5−3 млрд евро в год. В то же время США и союзники рассматривают возможность кредита до $50 млрд под залог доходов из замороженных активов россии.
Еврокомиссия уточнила, что решение
Средства будут доступны для поддержки Украины с июля 2024 года, с выплатами раз в два года.
«ЕС выбрал путь, который является юридически обоснованным и гибким, чтобы поддержка могла быть адаптирована к насущным потребностям Украины. Скорость по-прежнему имеет большое значение, и Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле», — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
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Напомним
С начала полномасштабного вторжения в Украину за границей оказались заблокированы активы Банка россии на сумму около 260 млрд евро, более двух третей из них заморожены в ЕС. Бельгийский депозитарий Euroclear держит около 190 млрд евро, принадлежащих российскому центробанку. В 2023 году они принесли около 4,4 млрд евро.
Совет ЕС 21 мая утвердил план об использовании доходов от замороженных активов Центрального банка россии в пользу Украины.
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