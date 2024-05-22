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22 мая 2024, 15:07 Читати українською

Из каких стран в Украину импортируют больше всего авто

За первый квартал 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых). Их общая таможенная стоимость составила $1,13 млрд. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

За первый квартал 2024 года в Украину было импортировано 86 590 легковых автомобилей (подержанных и новых).
Фото: freepik.com

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Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину завезли более 17 тысяч авто. Также в тройку лидеров стран-экспортеров вошли США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых автомобилей:

  • Германия — 17 074 авто;
  • США — 14 517;
  • Китай — 9 173;
  • Япония — 8 930;
  • Корея — 4 444;
  • Словакия — 4 214;
  • Франция — 4 076;
  • Мексика — 3 950;
  • Великобритания — 3 690;
  • Чехия — 3 668.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
22 мая 2024, 15:31
#
Кабінет міністрів України пропонує підвищити акциз на пальне.
Засновник групи компанії «Прайм» Дмитро Льоушкін прогнозує, що його вартість на АЗС може зрости до 75−80 гривень за літр.
За його словами, уряд виконує рекомендацію ЄС щодо наближення законодавства України до європейського в частині акцизного податку. Вона стосується насамперед внутрішньоукраїнських податків та зборів.
«Її можна було б відтермінувати, однак вона виявилась дуже на часі, адже потрібно якось наповнювати бюджет і тому уряд, довго не вагаючись, прийняв рішення збільшити акциз на пальне», — зауважив Льоушкін.
Коли ця директива ЄС буде виконана, паливо в Україні коштуватиме, як у Європі, каже він.
«Ціна на бензин, дизель складатиме десь 1,6 — 1,8 долара. У нас ми вийдемо десь на 75−80 гривень за літр. За іншим законом також у липні цього року десь на 4 гривні зросте вартість автогазу й буде кожні пів року ще приблизно на гривню рости», — пояснив експерт.
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0
Abramon
Abramon
22 мая 2024, 16:09
#
«Велика Британія — 3 690» — волонтери для наших хлопців везуть.
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