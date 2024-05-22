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22 мая 2024, 14:10 Читати українською

Аналитики Standard Chartered обновили прогноз по цене криптовалют до 2025 года

Аналитики британского банка Standard Chartered ожидают одобрения спотовых ETF на базе Ethereum уже на этой неделе. По оценке банка, в первый год приток капитала в такие фонды составит $15−45 млрд.

Аналитики британского банка Standard Chartered ожидают одобрения спотовых ETF на базе Ethereum уже на этой неделе.

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В интервью изданию The Block руководитель отдела исследований валютного рынка и цифровых активов банка Standard Chartered Джефф Кендрик заявил, что он «на 80−90% уверен» в том, что биржевые фонды на базе Ethereum будут одобрены на этой неделе.

«По нашим оценкам, после одобрения спотовые ETF приобретут для обеспечения акций фондов от 2 млн до 9 млн монет Ethereum в течение первых 12 месяцев после запуска (на $15−45 млрд)», — сказал Кендрик.

При таком сценарии и с учетом опыта биткоин-фондов спрос со стороны инвесторов ETF в таких масштабах уже в этом году может привести росту курса ETH до $8000 при курсе биткоина в $150 000.

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Напомним

В банке уже несколько раз меняли свои прогнозы относительно сроков одобрения ETF на Ethereum и курса второй криптовалюты.

Еще в начала года после успешного дебюта спотовых биржевых фондов на биткоин в январе эксперты банка предположили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрит спотовые ETF на Ethereum в мае, после чего цена второй по капитализации криптовалюты может достичь $4 тыс.

Тогда в банке посчитали, что SEC будет следовать той же стратегии, которую она использовала при одобрении спотовых ETF на биткоин, сначала отклонить заявки, а затем, когда окончательный срок утверждения подойдет к концу, одобрить их.

Позже, в апреле, эксперты банка изменили свой прогноз и пересмотрели сроки одобрения биржевых фондов на Ethereum. Это изменение было связано с отсутствием активности в диалоге между регуляторами и эмитентами. Однако новость о том, что SEC просит биржи в ускоренном режиме обновить формы регистрации спотовых ETF на Ethereum, вновь заставила экспертов пересмотреть прогноз.

Согласно последнему прогнозу аналитиков, если динамика рынка сохранится, то к концу 2025 года биткоин может стоить $200 тыс., Ethereum — $14 тыс.

Источник: Минфин
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