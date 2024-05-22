Аналитики Standard Chartered обновили прогноз по цене криптовалют до 2025 года

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В интервью изданию The Block руководитель отдела исследований валютного рынка и цифровых активов банка Standard Chartered Джефф Кендрик заявил, что он «на 80−90% уверен» в том, что биржевые фонды на базе Ethereum будут одобрены на этой неделе.



«По нашим оценкам, после одобрения спотовые ETF приобретут для обеспечения акций фондов от 2 млн до 9 млн монет Ethereum в течение первых 12 месяцев после запуска (на $15−45 млрд)», — сказал Кендрик.



При таком сценарии и с учетом опыта биткоин-фондов спрос со стороны инвесторов ETF в таких масштабах уже в этом году может привести росту курса ETH до $8000 при курсе биткоина в $150 000.

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Напомним

В банке уже несколько раз меняли свои прогнозы относительно сроков одобрения ETF на Ethereum и курса второй криптовалюты.



Еще в начала года после успешного дебюта спотовых биржевых фондов на биткоин в январе эксперты банка предположили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрит спотовые ETF на Ethereum в мае, после чего цена второй по капитализации криптовалюты может достичь $4 тыс.



Тогда в банке посчитали, что SEC будет следовать той же стратегии, которую она использовала при одобрении спотовых ETF на биткоин, сначала отклонить заявки, а затем, когда окончательный срок утверждения подойдет к концу, одобрить их.



Позже, в апреле, эксперты банка изменили свой прогноз и пересмотрели сроки одобрения биржевых фондов на Ethereum. Это изменение было связано с отсутствием активности в диалоге между регуляторами и эмитентами. Однако новость о том, что SEC просит биржи в ускоренном режиме обновить формы регистрации спотовых ETF на Ethereum, вновь заставила экспертов пересмотреть прогноз.



Согласно последнему прогнозу аналитиков, если динамика рынка сохранится, то к концу 2025 года биткоин может стоить $200 тыс., Ethereum — $14 тыс.