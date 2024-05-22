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22 мая 2024, 9:39 Читати українською

США против введения глобального налога на богатство миллиардеров

США не поддержат переговоры по вопросу введения глобального налога на богатство миллиардеров на встрече министров финансов G7. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен, сообщает издание The Wall Street Journal.

США не поддержат переговоры по вопросу введения глобального налога на богатство миллиардеров на встрече министров финансов G7.
Фото: pixabay.com

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Что известно

Бразилия, которая в этом году возглавляет «Большую двадцатку», призвала группу стран разработать общий подход к налогообложению сверхбогатых людей, чтобы заставить их платить больше налогов, а не уходить от них, декларируя прибыль в офшорах.

Наряду с министрами финансов Бразилии и Франции, чиновники из Испании, Германии и Южной Африки обсуждали план, согласно которому миллиардеры должны будут ежегодно платить налоги в размере не менее 2% от их общего состояния.

Читайте: Министр финансов Бразилии предлагает ввести глобальный налог на доходы для сверхбогатых

По замыслу властей, это позволит странам получать больше налоговых поступлений и сократить неравенство в доходах, которое резко увеличилось за последнее десятилетие.

По сути, речь идет о «повторении» решения о введении минимального корпоративного налога, который был одобрен G20 в 2021 году, отмечает издание.

По данным WSJ, в конце этой недели Йеллен должна встретиться с министрами финансов стран «Большой семерки» для обсуждения этой темы и глава Минфина не намерена поддерживать эту идею.

«Это то, под чем мы не можем подписаться», — сказала она.

По словам Йеллен, США «верят в прогрессивное налогообложение», однако поддержать введение «какого-то общего глобального механизма налогообложения миллиардеров с перераспределением доходов» власти страны не готовы.

Большинство стран применяют свои подоходные налоги в зависимости от места жительства человека. США облагают своих граждан налогом на их доходы по всему миру, что уже затрудняет американцам возможность избежать налогообложения, переводя активы и доходы за границу, отмечает WSJ.

Источник: Минфин
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