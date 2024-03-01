Министр финансов Бразилии предлагает ввести глобальный налог на доходы для сверхбогатых

В четверг на встрече Большой двадцатки (G20) в Сан-Паулу министр финансов Бразилии Фернандо Хаддад сказал своим коллегам, что страны должны ввести глобальный налог на доходы для сверхбогатых, чтобы бороться с безудержным уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщает Associated Press.

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Хаддад заявил, что уклонение от уплаты налогов можно решить путем международного сотрудничества, чтобы «эти несколько человек внесли свой вклад в наши общества и устойчивое развитие планеты».

Он добавил, что Бразилия настаивает на принятии членами G20 декларации о международном налогообложении, которая, как он надеется, будет готова в июле. Но на пресс-конференции в конце встречи он признал, что путь будет далеко не лёгким.

«Об этом будет много дискуссий, абсолютно естественных, особенно потому, что не каждая страна относится одинаково к этой проблеме, которую Бразилия вынесла на G20», — сказал министр финансов Бразилии.

В настоящее время Бразилия возглавляет 20 ведущих богатых развивающихся стран и президент Луис Инасио Лула да Силва задал вопросы, которые волнуют развивающиеся страны — такие как уменьшение неравенства и реформа многосторонних институтов — в центр повестки дня.

«Бразилия должна сыграть определенную роль, иметь легитимность для решения вопросов, которые нуждаются в решении и которые не всегда представлены в G20», — сказал Хаддад, указывая на экологические, социальные и фискальные проблемы.

Согласно исследованию в 2023 году правозащитной группы Tax Justice Network, страны мира могут потерять до $4,8 трлн налоговых поступлений в течение следующего десятилетия из-за налоговых гаваний.

А ранее в этом году отчет Налоговой обсерватории ЕС, на который ссылается Хаддад, обнаружил, что у миллиардеров во всем мире эффективные налоговые ставки, эквивалентные от 0% до 0,5% их капитала.

В последние годы такие скандалы, как «Утечка панамских документов» пролили свет на распространенность уклонения от уплаты налогов.

Между тем, по данным организации борьбы с бедностью Oxfam International, разрыв между сверхбогатыми и основной частью мирового населения увеличился после пандемии коронавируса.

«Сегодня налогов на активы меньше, чем два-три десятилетия назад. Глобальное движение имело тенденцию к снижению налогообложения компаний и богатства», — заявил Андре Верета-Наум, профессор социологии в Университете Сан-Паулу.