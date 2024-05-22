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22 мая 2024, 8:37 Читати українською

Глава Минфина США предлагает дать Украине $50 млрд в кредит из активов россии

Украина могла бы получить кредит в размере $50 миллиардов, а средства для этого можно было бы взять из арестованных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Sky News, пишет РБК-Украина.

Украина могла бы получить кредит в размере $50 миллиардов, а средства для этого можно было бы взять из арестованных российских активов.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Существует возможность того, что члены „Большой семерки“ поддержат военные усилия Украины, используя миллиарды долларов в виде кредитов, связанных с замороженными российскими активами», — сказала она.

Йеллен заявила, что надеется на «единый фронт» по этому вопросу перед ключевой встречей министров финансов в Италии, утверждая, что у Украины существенные потребности.

Глава Минфина США настаивает на соглашении по плану использования процентов, полученных от $300 миллиардов арестованных российских государственных активов для финансирования военных усилий Украины. Сумма может составить до $50 млрд, но будет доступна только в виде кредитов.

Читайте: ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов рф

Йеллен поначалу настаивала на полной конфискации российских средств, в основном номинированных в евро. Однако это предложение встретило сопротивление со стороны официальных лиц ЕС на том основании, что такие действия могли представлять системный риск для европейской валюты.

Йеллен сообщила, что для G7 важно работать вместе, чтобы выступить «единым фронтом» и показать, что Большая семерка может генерировать значимые ресурсы для поддержки Украины в течение следующих нескольких лет.

«И хотя Америка поддерживает Украину, и я ожидаю, что Конгресс в случае необходимости примет будущие пакеты, Украина имеет существенные потребности, и возможность мобилизовать значительные ресурсы для помощи Украине очень важна», — добавила она.

При этом она отреагировала на решение ЕС по использованию доходов от активов россии в пользу Украины. Она назвала это одним из способов помощи Украине.

«И тот план, о котором вы упомянули, по сути, будет способствовать тому, чтобы поток процентов поступал от активов, не принадлежащих россии», — добавила она.

При этом она подчеркнула, что российские активы больше не приносят проценты, но приносят прибыль бельгийскому депозитарию Euroclear. Глава Минфина заявила, что это уже можно передавать Украине и этот поток процентов окупится в течение нескольких лет.

Напомним

Использование российских активов в пользу Украины Страны Запада заморозили российские активы после вторжения оккупантов в Украину, но пока не решились на полную их конфискацию. Часть стран ищет другие способы использования этих активов.

Источник: Минфин
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