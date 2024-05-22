Глава Минфина США предлагает дать Украине $50 млрд в кредит из активов россии

Украина могла бы получить кредит в размере $50 миллиардов, а средства для этого можно было бы взять из арестованных российских активов. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Sky News, пишет РБК-Украина.

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Что известно

«Существует возможность того, что члены „Большой семерки“ поддержат военные усилия Украины, используя миллиарды долларов в виде кредитов, связанных с замороженными российскими активами», — сказала она.

Йеллен заявила, что надеется на «единый фронт» по этому вопросу перед ключевой встречей министров финансов в Италии, утверждая, что у Украины существенные потребности.

Глава Минфина США настаивает на соглашении по плану использования процентов, полученных от $300 миллиардов арестованных российских государственных активов для финансирования военных усилий Украины. Сумма может составить до $50 млрд, но будет доступна только в виде кредитов.