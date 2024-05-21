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21 мая 2024, 17:10 Читати українською

Решения об «посильном тарифе» на электричество для населения еще нет — Минэнерго

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Министерство энергетики сейчас продолжает расчеты по тарифам на электроэнергию для населения, окончательного решения еще нет.
Министерство энергетики сейчас продолжает расчеты по тарифам на электроэнергию для населения, окончательного решения еще нет. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона «Единые новости», передает Укринформ.

Что известно

«Осуществляются расчеты по условиям специальных обязанностей на разных ценах. Но они основываются прежде всего на том, что для населения это должны быть посильные тарифы», — сказал Колесник.

Он отметил, что незначительное повышение тарифов на свет для населения в прошлом году позволило энергетикам восстановить 3 ГВт мощности электростанций.

Читайте: Бизнес с 1 июня получит новые предельные цены на электроэнергию

«Окончательного решения по конкретной цене нет», — уточнил замминистра.

По его словам, министерство также активно работает над привлечением финансирования от международных партнеров для проведения ремонтов на поколения.

Напомним

Как писал «Минфин», Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 1 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Соответствующее решение было принято на заседании 20 мая.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
21 мая 2024, 17:32
#
Посыльны — в смысле послать население куда подальше?
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