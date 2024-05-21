Решения об «посильном тарифе» на электричество для населения еще нет — Минэнерго

Что известно

«Осуществляются расчеты по условиям специальных обязанностей на разных ценах. Но они основываются прежде всего на том, что для населения это должны быть посильные тарифы», — сказал Колесник.

Он отметил, что незначительное повышение тарифов на свет для населения в прошлом году позволило энергетикам восстановить 3 ГВт мощности электростанций.

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«Окончательного решения по конкретной цене нет», — уточнил замминистра.

По его словам, министерство также активно работает над привлечением финансирования от международных партнеров для проведения ремонтов на поколения.

Напомним

Как писал «Минфин», Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 1 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Соответствующее решение было принято на заседании 20 мая.