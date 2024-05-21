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21 мая 2024, 11:42 Читати українською

Укрэнерго отменило ограничение света с 11:00 до 17:00 по Украине

«Укрэнерго» упраздняет ограничение света с 11:00 до 17:00 во всех областях. Об этом говорится в сообщении компании.

«Укрэнерго» упраздняет ограничение света с 11:00 до 17:00 во всех областях.

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С чем связано решение

«Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах. Промышленные и крышные солнечные электростанции увеличили объем производства, соответственно — дефицит в энергосистеме уменьшился», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
bonv
bonv
21 мая 2024, 12:38
#
Вуличне освітлення виключайте вночі… От і економія.
+
+39
Sinteo
Sinteo
21 мая 2024, 12:42
#
А ти, виходить, мамкін диванний економіст. Тобто вночі треба освітлення вимкнути і АЕС разом з ним, так? Ти тупе чи що? В нас же ж всюди батареї стоять, щоб енергію вночі накопичувати, а вдень використовувати? Куди дівати енергію, що АЕС виробляє вночі? У кишеню тобі покласти, телепню?
+
0
Lamo
Lamo
21 мая 2024, 13:44
#
Краще б в день вимикали на 1−2-4 години, ніж весь вечір після роботи без світла у багатоповерхівці на 20 поверсі сидіти (попередньо на нього взойшовши…)
+
0
Вячеслав Филиев
Вячеслав Филиев
21 мая 2024, 14:11
#
А на сайте dumskaya.net еще такая ДОПИСКА
-За запитом оператора енергосистеми Польщі ми зараз приймаємо і надлишки електроенергії з цієї країни.
«Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір або на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години. Увечері графіки погодинних відключень діятимуть у всіх регіонах України для промислових і побутових споживачів із 17:00 до 24:00», — заявили в «Укренерго».
каждому своя часть НОВИНИ про джерело ТАКОГО ЧУДА… нажаль не СТВОРЕНОГО НАМИ…
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