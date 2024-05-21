«Укрэнерго» упраздняет ограничение света с 11:00 до 17:00 во всех областях. Об этом говорится в сообщении компании.
Укрэнерго отменило ограничение света с 11:00 до 17:00 по Украине
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С чем связано решение
«Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах. Промышленные и крышные солнечные электростанции увеличили объем производства, соответственно — дефицит в энергосистеме уменьшился», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
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-За запитом оператора енергосистеми Польщі ми зараз приймаємо і надлишки електроенергії з цієї країни.
«Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір або на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години. Увечері графіки погодинних відключень діятимуть у всіх регіонах України для промислових і побутових споживачів із 17:00 до 24:00», — заявили в «Укренерго».
каждому своя часть НОВИНИ про джерело ТАКОГО ЧУДА… нажаль не СТВОРЕНОГО НАМИ…