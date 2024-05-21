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21 мая 2024, 11:35 Читати українською

Владельцы карты NovaPay могут получать на нее заработную плату

Теперь владельцы карты NovaPay могут получать на нее заработную плату от любого украинского работодателя. Оформить это можно в приложении — создать бумажное или электронное заявление на получение зарплаты на карту NovaPay и передать бухгалтеру предприятия. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь владельцы карты NovaPay могут получать на нее заработную плату от любого украинского работодателя.

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Чтобы оформить заявление для бухгалтера, необходимо:

  • в приложении NovaPay перейти в настройку карты;
  • выбрать раздел «Выписки и справки» и вид заявления для получения заработной платы NovaPay: электронная или бумажная;
  • заполнить поле «Работодатель», другие личные данные подтягиваются в заявление автоматически;
  • сформировать электронное заявление и подписать с помощью Дии. Подпись; бумажную — получить в формате PDF и распечатать.

Главные преимущества приложения, которые отмечают пользователи:

  • 20% выгоды, которые можно использовать для оплаты услуг доставки Новой почты и комиссии по наложенным платежам;
  • выгодные тарифы, ведь переводы с карты NovaPay на другие украинские банки — без комиссий: по реквизитам — без ограничений, по номеру карты — до 50 тыс. грн;
  • снятие наличных в отделении Новой почты по штрихкоду из приложения NovaPay, а также в любом банкомате в Украине (до 50 000 грн) — без комиссии;
  • возможности для инвестиций — в приложении можно купить собственные облигации NovaPay с выгодной ставкой и самостоятельным выбором срока.

Таким образом, для клиентов NovaPay, уже пользующихся преимуществами фиолетового приложения, после перевода заработной платы исчезнет потребность в пополнении карты для расчетов и платы за посылки.

А оформить карту NovaPay можно за несколько кликов, пройдя быстрый онбординг в приложении или отделении. Пластиковую версию карты можно заказать в любое удобное время: доставка Новой почтой по Украине будет бесплатной.

Напомним

NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
21 мая 2024, 12:23
#
Вони від початку це могли зробити. Дивно читати на фінансовому сайті таку ОСББшну маячню
+
0
torn
torn
21 мая 2024, 13:59
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків
+
0
torn
torn
21 мая 2024, 14:01
#
Фиолетовый цвет выбран не случайно, он символизирует отношение компании к своим клиентам.
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