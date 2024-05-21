Теперь владельцы карты NovaPay могут получать на нее заработную плату от любого украинского работодателя. Оформить это можно в приложении — создать бумажное или электронное заявление на получение зарплаты на карту NovaPay и передать бухгалтеру предприятия. Об этом говорится в сообщении компании.
Владельцы карты NovaPay могут получать на нее заработную плату
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Чтобы оформить заявление для бухгалтера, необходимо:
- в приложении NovaPay перейти в настройку карты;
- выбрать раздел «Выписки и справки» и вид заявления для получения заработной платы NovaPay: электронная или бумажная;
- заполнить поле «Работодатель», другие личные данные подтягиваются в заявление автоматически;
- сформировать электронное заявление и подписать с помощью Дии. Подпись; бумажную — получить в формате PDF и распечатать.
Главные преимущества приложения, которые отмечают пользователи:
- 20% выгоды, которые можно использовать для оплаты услуг доставки Новой почты и комиссии по наложенным платежам;
- выгодные тарифы, ведь переводы с карты NovaPay на другие украинские банки — без комиссий: по реквизитам — без ограничений, по номеру карты — до 50 тыс. грн;
- снятие наличных в отделении Новой почты по штрихкоду из приложения NovaPay, а также в любом банкомате в Украине (до 50 000 грн) — без комиссии;
- возможности для инвестиций — в приложении можно купить собственные облигации NovaPay с выгодной ставкой и самостоятельным выбором срока.
Таким образом, для клиентов NovaPay, уже пользующихся преимуществами фиолетового приложения, после перевода заработной платы исчезнет потребность в пополнении карты для расчетов и платы за посылки.
А оформить карту NovaPay можно за несколько кликов, пройдя быстрый онбординг в приложении или отделении. Пластиковую версию карты можно заказать в любое удобное время: доставка Новой почтой по Украине будет бесплатной.
Напомним
NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 3