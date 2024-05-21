Теперь владельцы карты NovaPay могут получать на нее заработную плату от любого украинского работодателя. Оформить это можно в приложении — создать бумажное или электронное заявление на получение зарплаты на карту NovaPay и передать бухгалтеру предприятия. Об этом говорится в сообщении компании.

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Чтобы оформить заявление для бухгалтера, необходимо:

в приложении NovaPay перейти в настройку карты;

выбрать раздел «Выписки и справки» и вид заявления для получения заработной платы NovaPay: электронная или бумажная;

заполнить поле «Работодатель», другие личные данные подтягиваются в заявление автоматически;

сформировать электронное заявление и подписать с помощью Дии. Подпись; бумажную — получить в формате PDF и распечатать.

Главные преимущества приложения, которые отмечают пользователи:

20% выгоды, которые можно использовать для оплаты услуг доставки Новой почты и комиссии по наложенным платежам;

выгодные тарифы, ведь переводы с карты NovaPay на другие украинские банки — без комиссий: по реквизитам — без ограничений, по номеру карты — до 50 тыс. грн;

снятие наличных в отделении Новой почты по штрихкоду из приложения NovaPay, а также в любом банкомате в Украине (до 50 000 грн) — без комиссии;

возможности для инвестиций — в приложении можно купить собственные облигации NovaPay с выгодной ставкой и самостоятельным выбором срока.

Таким образом, для клиентов NovaPay, уже пользующихся преимуществами фиолетового приложения, после перевода заработной платы исчезнет потребность в пополнении карты для расчетов и платы за посылки.

А оформить карту NovaPay можно за несколько кликов, пройдя быстрый онбординг в приложении или отделении. Пластиковую версию карты можно заказать в любое удобное время: доставка Новой почтой по Украине будет бесплатной.

Напомним

NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.