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21 мая 2024, 12:15 Читати українською

Цена биткоина превысила $71 000, Ethereum протестировал $3 700: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Курс первой криптовалюты со вчерашнего вечера начал стремительно идти вверх. Сегодня, 21 мая, утром биткоин в моменте достиг $71 785, однако впоследствии актив откатился назад. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости цена биткоина составляет около $71 200. За сутки актив вырос на 7,26%, за неделю — на 14,87%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

Ethereum протестировал $3 700 накануне решения SEC по спотовым ETF

Утром 21 мая курс Ethereum протестировал уровень в $3 700. Цена актива выросла на фоне положительных ожиданий вокруг решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно спотовых ETF на базе Ethereum.

На момент написания новости Ethereum торгуется на уровне $3670. За сутки актив вырос на 19,46%, а за неделю — на 25,77%.

Напомним, 23 мая 2024 года SEC должен принять решение о спотовых Ethereum-ETF.

Команда Notcoin раздаст $10 млн из-за проблем с листингом токена и Telegram Wallet

Команда Notcoin анонсировала начисление дополнительных токенов для пользователей, стоящих перед трудностями при переводе монет NOT в Telegram Wallet. Общий объем компенсации составляет $10 млн. Об этом сообщает Incrypted.

Как заявили представители проекта, во время листинга Notcoin (NOT) на криптобиржах многие столкнулись со сбоями в работе Telegram Wallet. Они дополнили проблемы, догнавшие сообщество в процессе начисления токенов на платформах Binance и Bybit.

Представители Notcoin подтвердили, что пользователям насчитают дополнительные 10% NOT от суммы, которую они первоначально перевели в Wallet.

Кроме того, о выплате $26 млн также заявили разработчики Bybit. Этот шаг коснется клиентов биржи, получивших токены с задержкой или столкнувшихся с недоступностью платформы.

Команда Notcoin учла и проблемы пользователей на P2P-рынке, возникшие 16 и 17 мая. Разработчики вернут комиссию за операции и установят нулевой сбор на проведение транзакций в период с 20 по 22 мая 2024 включительно.

К тому же представители Wallet заявили о продолжении акции, связанной со стейблокином USDT. Проект также начислит 250% годовых на USDT на бонусном счете в период с 15 по 21 мая 2024 года.

Отдельно разработчики отметили дополнительное начисление 10 NOT за каждый Toncoin на бонусном счете в период с 15 по 21 мая.

Обанкротившаяся криптобиржа Genesis вернет клиентам активы на $3 миллиарда

Криптобиржа Genesis получила одобрение суда на распределение $3 млрд в фиатных деньгах и криптовалютах среди своих кредиторов. Об этом сообщает CoinDesk.

Это составит примерно 77% общего объема обязательств компании. Материнская компания — Digital Currency Group (DCG) — не включена в список претендентов на выплату возмещения.

Genesis Global Holdco с дочерьми подала заявление о банкротстве по Главе 11 Кодекса США в январе 2023 года. Холдинг понес значительный ущерб вследствие крахов Three Arrows Capital и FTX. Задолженность перед 50 крупнейшими кредиторами превышала $3,5 млрд.

Первоначально рынок претензий по поводу банкротств Xclaim оценивал возможное возмещение средств компанией в 35% их стоимости.

На момент написания новости для сумм свыше $10 млн в биткоине и Ethereum показатель составляет 97−110%, а в фиате и стейблокинах — 89−91%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
21 мая 2024, 13:04
#
Крипта цікава:)))
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