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21 мая 2024, 11:57 Читати українською

Германия поддерживает использование росактивов в пользу Украины — СМИ

Германия поддерживает план США использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины, в частности для предоставления кредита до $50 млрд, пишет Bloomberg. Ожидается, что решение планируется принять в июне.

Германия поддерживает план США использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины, в частности для предоставления кредита до $50 млрд, пишет Bloomberg.

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Согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к обеспечению нового пакета помощи Киеву и обеспечит поддержку США независимо от результатов президентских выборов в ноябре.

Представители США и ЕС заявляют, что предложение США набирает обороты и будет доминировать в переговорах между министрами финансов и управляющими центральных банков стран «Большой семерки». Ежегодная встреча начнется в четверг, 23 мая, в Италии.

По словам чиновников, последнее предложение США было воспринято более положительно в европейских столицах, включая Берлин, поскольку оно предполагает простое использование процентов, генерируемых активами, без конфискации самих активов.

Страны ЕС уже согласились использовать эти доходы и переводить их в Украину дважды в год. Это примерно 50 млрд евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
21 мая 2024, 13:05
#
До виділення коштів Україні ще далеко…
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