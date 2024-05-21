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21 мая 2024, 12:33 Читати українською

«Газпром» откажется от дивидендов на фоне первых за 25 лет убытков

Правительство поручило профильным министерствам — Минфину, Минэнерго и Росимуществу — при подготовке проектов директив для участия в совете директоров «Газпрома» не предусматривать выплату дивидендов компанией за 2023 год.

Правительство поручило профильным министерствам — Минфину, Минэнерго и Росимуществу — при подготовке проектов директив для участия в совете директоров «Газпрома» не предусматривать выплату дивидендов компанией за 2023 год.
Фото:depositphotos

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Что известно

Государство является основным акционером «Газпрома» с долей в 50,23%. По итогам 2023 года компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке — он составил 629 млрд руб. против прибыли годом ранее.

Выручка «Газпрома» в прошлом году сократилась на 27% по сравнению с показателем 2022 года и составила 8,542 трлн руб.

Ранее «Газпром» сообщил, что 23 мая совет директоров проведет заседание, на котором в частности будет рассматриваться вопрос рекомендации дивидендов.

За первую половину 2022 года компания заплатила акционерам в общей сложности 1,208 трлн руб., или 51,03 руб. на акцию. Это были рекордные дивидендные выплаты в истории российского рынка акций.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
zevs1
zevs1
21 мая 2024, 12:44
#
Газпром следующие минимум 10лет будет получать убыток, так как потерял свой самый жирный кусок рынок ЕС.
Проблема в том что ЕС не рассматривает Газпром в роли будущего поставщика, а это для компании приговор.
+
0
bonv
bonv
21 мая 2024, 12:51
#
Збитки це добре…
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