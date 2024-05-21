«Газпром» откажется от дивидендов на фоне первых за 25 лет убытков

Правительство поручило профильным министерствам — Минфину, Минэнерго и Росимуществу — при подготовке проектов директив для участия в совете директоров «Газпрома» не предусматривать выплату дивидендов компанией за 2023 год.

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Что известно

Государство является основным акционером «Газпрома» с долей в 50,23%. По итогам 2023 года компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке — он составил 629 млрд руб. против прибыли годом ранее.

Выручка «Газпрома» в прошлом году сократилась на 27% по сравнению с показателем 2022 года и составила 8,542 трлн руб.



Ранее «Газпром» сообщил, что 23 мая совет директоров проведет заседание, на котором в частности будет рассматриваться вопрос рекомендации дивидендов.



За первую половину 2022 года компания заплатила акционерам в общей сложности 1,208 трлн руб., или 51,03 руб. на акцию. Это были рекордные дивидендные выплаты в истории российского рынка акций.