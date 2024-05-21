Китай в апреле сократил импорт российской нефти на 11,5%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 мая 2024, 10:44 Читати українською

Китай в апреле сократил импорт российской нефти на 11,5%

Китай в апреле сократил среднесуточный ввоз нефти из россии до 2,25 млн б/с, что на 11,5% меньше, чем в марте, когда поставки были на близких к рекордным уровням.

Китай в апреле сократил среднесуточный ввоз нефти из России до 2,25 млн б/с, что на 11,5% меньше, чем в марте, когда поставки были на близких к рекордным уровням, согласно расчетам «Интерфакса» на основе данных Главного таможенного управления КНР.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сокращение импорта

Всего за апрель россия поставила в Китай 9,26 млн тонн нефти против 10,81 млн тонн в марте. Затраты Пекина на российскую нефть составили почти $5,7 млрд против $6,35 млрд в марте.

Среднесуточный экспорт российской нефти в КНР в апреле составил 309 тысяч тонн против 349 тысяч тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 — 2,25 млн б/с по сравнению с 2,55 млн б/с в марте.

Таким образом, среднесуточный объем поставок из россии в КНР в марте снизился на 11,5% к предыдущему месяцу, когда поставки находились на близких к рекордным значениям.

Читайте: Китай закупит рекордное количество российской нефти в марте

Второй крупнейший экспортер нефти в Китай — Саудовская Аравия — в прошлом месяце, напротив, слегка увеличил поставки: с 1,48 млн б/с в марте до 1,54 млн б/с в апреле. Общий объем нефти, поступивший из королевства в Поднебесную, составил 6,34 млн тонн, а затраты Китая на нее оцениваются в чуть более $4 млрд.

Всего Китай импортировал в апреле 42,41 млн тонн, или 10,88 млн б/с против 49,95 млн тонн, или 11,55 млн б/с в марте.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает KlaviK и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами