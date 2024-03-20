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20 марта 2024, 13:10 Читати українською

Китай закупит рекордное количество российской нефти в марте

Март станет рекордным месяцем с точки зрения потребления Китаем российской нефти, пишет Business Insider со ссылкой на данные Kpler.

Март станет рекордным месяцем с точки зрения потребления Китаем российской нефти, пишет Business Insider со ссылкой на данные Kpler.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноРост потребления российской нефти в Китае вызван ужесточением западных санкций, которые уменьшают скидки на российскую нефть.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Рост потребления российской нефти в Китае вызван ужесточением западных санкций, которые уменьшают скидки на российскую нефть.

Агентство Kpler делает прогноз поставки в Китай 1,7 млн баррелей нефти в день. Речь идет о марке «Сокол», которую обычно покупала Индия. Ее поставки в Китай могут утроиться по сравнению с февралем и достигнут исторического максимума 379 000 баррелей в день.

Увеличение поставок нефти свидетельствуют о более глубоком торговом партнерстве между Пекином и москвой, которое министр иностранных дел КНР Ван И недавно назвал напоминающим «новую парадигму отношений между крупными странами», однако при этом означает также уменьшение стимулов у индийских покупателей приобретать российскую нефть на фоне ужесточения западных санкций.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Kolya12377
Kolya12377
20 марта 2024, 13:14
#
Пусть скажется им кровавая нефть проклятием.
+
+3
kegex
kegex
20 марта 2024, 15:12
#
Любая страна прежде всего должна думать про свои национальные интересы. Покупать нефть с хорошей скидкой, разве это ли не счастье для них?

Кроме того, рынок так работает, что ее в любом случае кто то купит, иначе цены улетят в космос от дефицита
+
0
preyvanamor
preyvanamor
20 марта 2024, 15:45
#
Я чув, що в москалів там якраз трохи проблеми з переробкою жижи зараз, то якраз китайози їм поможуть позбутись залишків…
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