Китай закупит рекордное количество российской нефти в марте

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Что известно

Рост потребления российской нефти в Китае вызван ужесточением западных санкций, которые уменьшают скидки на российскую нефть.

Агентство Kpler делает прогноз поставки в Китай 1,7 млн баррелей нефти в день. Речь идет о марке «Сокол», которую обычно покупала Индия. Ее поставки в Китай могут утроиться по сравнению с февралем и достигнут исторического максимума 379 000 баррелей в день.

Увеличение поставок нефти свидетельствуют о более глубоком торговом партнерстве между Пекином и москвой, которое министр иностранных дел КНР Ван И недавно назвал напоминающим «новую парадигму отношений между крупными странами», однако при этом означает также уменьшение стимулов у индийских покупателей приобретать российскую нефть на фоне ужесточения западных санкций.