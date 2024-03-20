Март станет рекордным месяцем с точки зрения потребления Китаем российской нефти, пишет Business Insider со ссылкой на данные Kpler.
Китай закупит рекордное количество российской нефти в марте
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Что известно
Рост потребления российской нефти в Китае вызван ужесточением западных санкций, которые уменьшают скидки на российскую нефть.
Агентство Kpler делает прогноз поставки в Китай 1,7 млн баррелей нефти в день. Речь идет о марке «Сокол», которую обычно покупала Индия. Ее поставки в Китай могут утроиться по сравнению с февралем и достигнут исторического максимума 379 000 баррелей в день.
Увеличение поставок нефти свидетельствуют о более глубоком торговом партнерстве между Пекином и москвой, которое министр иностранных дел КНР Ван И недавно назвал напоминающим «новую парадигму отношений между крупными странами», однако при этом означает также уменьшение стимулов у индийских покупателей приобретать российскую нефть на фоне ужесточения западных санкций.
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Кроме того, рынок так работает, что ее в любом случае кто то купит, иначе цены улетят в космос от дефицита