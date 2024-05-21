21 мая снова будут действовать графики отключения света — Укрэнерго

«С 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений», — заявили в Укрэнерго.

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Отмечается, что они могут быть применены в случае превышения определенных объемов лимитов потребления, диспетчерский центр Укрэнерго уже довел до каждого облэнерго.

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Информацию, когда будут применены отключения в конкретном регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.