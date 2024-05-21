В Украине во вторник, 21 мая, круглые сутки будут действовать графики отключения света. Это касается как населения, так и промышленных потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго .
21 мая снова будут действовать графики отключения света — Укрэнерго
Отмечается, что они могут быть применены в случае превышения определенных объемов лимитов потребления, диспетчерский центр Укрэнерго уже довел до каждого облэнерго.
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Информацию, когда будут применены отключения в конкретном регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Напомним
Главной причиной применения мер ограничения являются последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.
Источник: Минфин
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