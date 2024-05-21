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21 мая 2024, 8:10 Читати українською

21 мая снова будут действовать графики отключения света — Укрэнерго

В Украине во вторник, 21 мая, круглые сутки будут действовать графики отключения света. Это касается как населения, так и промышленных потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго .

В Украине во вторник, 21 мая, круглые сутки будут действовать графики отключения света.
Фото: depositphotos

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Подробности

«С 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений», — заявили в Укрэнерго.

Отмечается, что они могут быть применены в случае превышения определенных объемов лимитов потребления, диспетчерский центр Укрэнерго уже довел до каждого облэнерго.

Читайте: Украина будет жить с дефицитом электричества два года. Нынешние ограничения могут продолжаться до августа

Информацию, когда будут применены отключения в конкретном регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Напомним

Главной причиной применения мер ограничения являются последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
Вячеслав Филиев
Вячеслав Филиев
21 мая 2024, 8:35
#
А дальше что… система по спирали набирает обороты, раскручивается и уходит в разнос, а цены в космос… ВОЙна что нам самими созДАНА…
+
+15
DjBoom
DjBoom
21 мая 2024, 9:44
#
Не знаю кому нравится жить при власти Путина? Понимаю что мы маленькая страна по сравнению с Россией, но это не повод прогибаться.
+
0
bosyak
bosyak
21 мая 2024, 11:09
#
А далі будемо вирішувати цю проблему. Ця система вмирає, інша народжується. З зими 22 року мені вже неважливо є в розетці напруга чи немає і скільки вона коштує.
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