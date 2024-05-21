Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на 23 копейки

Национальный банк Украины установил на 21 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 39,665 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 23 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 21 мая установил официальный курс евро на уровне 43,08 грн. Европейская валюта подорожала на 23 копейки.

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