Официальный курс: НБУ оставил курс гривны без изменений

Национальный банк Украины установил на 20 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 39,4272 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.

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Валютный рынок

НБУ на 20 мая установил официальный курс евро на уровне 42,75 грн. Европейская валюта подешевела на 9 копеек.

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