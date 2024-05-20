Бизнес с 1 июня получит новые предельные цены на электроэнергию

Новые цены для бизнеса

Нацрегулятор с 1 июня на рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) установил максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 на уровне 5600 грн/МВтч. Ранее для 00:00 до 07:00 цены составляли 3000 грн/мВтч, для слота 11:00 до 17:00 — цены остались без изменений.

Для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6900 грн/мВтч. До этого с 07:00 до 08:00 — предельные цены составляли 5600 грн/МВтч. С 08:00 до 11:00 — они остались без изменений. В то же время с 23:00 до 00:00 — они повысились с 3000 грн/МВт·ч.

В то же время, в вечерние часы с 17:00 до 23:00 — 9000 грн/МВт·час. Ранее цена составляла 7500 грн/мВтч.

Минимальная предельная цена — 10 грн/МВт·час.

На балансирующем рынке установлены максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 на уровне 6600 грн/мВтч.

В период с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8250 грн/мВтч. Для временного промежутка с 17:00 до 23:00 — 10 000 грн/мВтч.

Минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч.