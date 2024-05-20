Министерство электроэнергетики Венесуэлы вводит полный запрет на майнинг криптовалют, оправдывая «стабилизацией национальной энергетической сети». Представители министерства заявили, что энергетическая безопасность страны важнее, чем индустрия добычи цифровых активов.
Власти Венесуэлы вводят полный запрет на майнинг криптовалют
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Что известно
Растущая индустрия майнинга оказывает влияние на предприятия, поскольку приходится регулярно отключать подачу электричества из-за перегрузки и аварий на подстанциях. Случаи особенно участились с 2019 года.
Губернатор штата Карабобо Рафаэль Лакава призвал местных жителей «в целях предотвращения сбоев в работе электросетей» сообщать о деятельности майнинговых ферм.
Правительство Венесуэлы настаивает: запрет майнинга является частью кампании по борьбе с коррупцией, начавшейся с ареста нескольких высокопоставленных чиновников, среди которых бывший глава национального управления криптоактивами Хоселит Рамирес.
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Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб утверждает, что правительственные чиновники занимались проведением нефтяных сделок в обход законодательства.
Ранее президент венесуэльской ассоциации криптобизнеса Cavemcrip Энрике де лос Рейес заявил в интервью изданию Forbes, что с первого квартала 2024 года страна начала готовиться к отмене ограничений на операции с цифровыми валютами.
Комментарии - 5
Обмежити навантаження на мережу — так. Але заборона це щось з історії, як відмовити в консульских послугах за допомогю листа замість закону або постанови.
Наприклад, в категорію, якій заборонено відключення живлення попадають лікарні та державні установи, а приватний бізнес, що займається майнінгом можуть відключати коли завгодно…
Нехай майнери встановлюють свої приватні СЄС та не морочать голову, але ж вони
хочуть майнити, використовуючи дешеву єлектрику, щоб більше заробити…