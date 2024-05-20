Власти Венесуэлы вводят полный запрет на майнинг криптовалют

Министерство электроэнергетики Венесуэлы вводит полный запрет на майнинг криптовалют, оправдывая «стабилизацией национальной энергетической сети». Представители министерства заявили , что энергетическая безопасность страны важнее, чем индустрия добычи цифровых активов.

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Что известно

Растущая индустрия майнинга оказывает влияние на предприятия, поскольку приходится регулярно отключать подачу электричества из-за перегрузки и аварий на подстанциях. Случаи особенно участились с 2019 года.

Губернатор штата Карабобо Рафаэль Лакава призвал местных жителей «в целях предотвращения сбоев в работе электросетей» сообщать о деятельности майнинговых ферм.

Правительство Венесуэлы настаивает: запрет майнинга является частью кампании по борьбе с коррупцией, начавшейся с ареста нескольких высокопоставленных чиновников, среди которых бывший глава национального управления криптоактивами Хоселит Рамирес.

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Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб утверждает, что правительственные чиновники занимались проведением нефтяных сделок в обход законодательства.

Ранее президент венесуэльской ассоциации криптобизнеса Cavemcrip Энрике де лос Рейес заявил в интервью изданию Forbes, что с первого квартала 2024 года страна начала готовиться к отмене ограничений на операции с цифровыми валютами.