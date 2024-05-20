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20 мая 2024, 9:10 Читати українською

Власти Венесуэлы вводят полный запрет на майнинг криптовалют

Министерство электроэнергетики Венесуэлы вводит полный запрет на майнинг криптовалют, оправдывая «стабилизацией национальной энергетической сети». Представители министерства заявили, что энергетическая безопасность страны важнее, чем индустрия добычи цифровых активов.

Министерство электроэнергетики Венесуэлы вводит полный запрет на майнинг криптовалют, оправдывая «стабилизацией национальной энергетической сети».
Фото:depositphotos

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Что известно

Растущая индустрия майнинга оказывает влияние на предприятия, поскольку приходится регулярно отключать подачу электричества из-за перегрузки и аварий на подстанциях. Случаи особенно участились с 2019 года.

Губернатор штата Карабобо Рафаэль Лакава призвал местных жителей «в целях предотвращения сбоев в работе электросетей» сообщать о деятельности майнинговых ферм.

Правительство Венесуэлы настаивает: запрет майнинга является частью кампании по борьбе с коррупцией, начавшейся с ареста нескольких высокопоставленных чиновников, среди которых бывший глава национального управления криптоактивами Хоселит Рамирес.

Читайте: Венесуэла закроет национальную цифровую валюту El Petro

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб утверждает, что правительственные чиновники занимались проведением нефтяных сделок в обход законодательства.

Ранее президент венесуэльской ассоциации криптобизнеса Cavemcrip Энрике де лос Рейес заявил в интервью изданию Forbes, что с первого квартала 2024 года страна начала готовиться к отмене ограничений на операции с цифровыми валютами.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+60
veritas69
veritas69
20 мая 2024, 10:13
#
А тариф підняти нє? У нас норм працює. На гроші з піднятих тарифів можна ще генеруючих потужностей набудувати.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 мая 2024, 11:54
#
Як взагалі міністерство енергетики може заборонити кристуватись електрикою для якоїсь галузі?
Обмежити навантаження на мережу — так. Але заборона це щось з історії, як відмовити в консульских послугах за допомогю листа замість закону або постанови.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 мая 2024, 12:58
#
Міністерство може встановити ліміти потужності відповідно до видів діяльності а також встановити категорії споживачів, яких можна відключати в першу чергу при виникнені дефіціту потужностей.
Наприклад, в категорію, якій заборонено відключення живлення попадають лікарні та державні установи, а приватний бізнес, що займається майнінгом можуть відключати коли завгодно…

Нехай майнери встановлюють свої приватні СЄС та не морочать голову, але ж вони
хочуть майнити, використовуючи дешеву єлектрику, щоб більше заробити…
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 мая 2024, 13:27
#
І тут з ухилянтами борешся, схиблений?)
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0
Djmc
Djmc
20 мая 2024, 13:33
#
Прекрасно. Это прекрасно…
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