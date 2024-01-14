Власти Венесуэлы отказались от дальнейшего развития национальной цифровой валюты El Petro. 15 января все монеты автоматически конвертируются в местные боливары. Об этом пишет Forklog со ссылкой на Barrons.
Венесуэла закроет национальную цифровую валюту El Petro
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По данным издания, в тот же день закроют все криптовалютные кошельки на платформе Patria — «единственном» сайте, где торгуется El Petro.
«Из очень надежного источника мы получили грустные новости о том, что 11 января Petro (PTR) официально умерла», — говорится в сообщении CryptoLand Venezuela.
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Что известно о El Petro
Цифровая валюта El Petro, якобы обеспеченная добываемой в стране нефтью, появилась в 2018 году. Ряд местных предприятий обязали совершать сделки в ней. Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал новую систему зарплат и цен, привязанную к национальной цифровой валюте.
Монета не пользовалась высоким спросом, розничные продавцы отказывались принимать ее к оплате. При этом в 2021 году Международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара добавил возможность оплаты авиабилетов и других услуг с помощью El Petro, а также биткоина и DASH.
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Напомним, в 2021 году Мадуро распорядился перевести социальные выплаты в El Petro. Инициатива была направлена на защиту пособий от гиперинфляции.
При этом Венесуэла планировала выпустить отдельную CBDC — цифровой боливар — в октябре того же года.
Комментарии - 1
Власне це чекає й всі інші державні криптовалюти (CBDC). Не може держава ефективно використовувати те, що з самого початку створювалось як інструмент проти фінансового диктату держави. Тому будь-які CBDC це п’яте колесо до воза, нікому не потрібне, бо позбавлене ключової ідеї криптовалют, а саме децентралізації та незалежності від держав.