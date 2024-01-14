Венесуэла закроет национальную цифровую валюту El Petro

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 января 2024, 14:13 Читати українською

Венесуэла закроет национальную цифровую валюту El Petro

Власти Венесуэлы отказались от дальнейшего развития национальной цифровой валюты El Petro. 15 января все монеты автоматически конвертируются в местные боливары. Об этом пишет Forklog со ссылкой на Barrons.

Власти Венесуэлы отказались от дальнейшего развития национальной цифровой валюты El Petro. 15 января все монеты автоматически конвертируются в местные боливары.
Фото: bitcoinweb

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным издания, в тот же день закроют все криптовалютные кошельки на платформе Patria — «единственном» сайте, где торгуется El Petro.

«Из очень надежного источника мы получили грустные новости о том, что 11 января Petro (PTR) официально умерла», — говорится в сообщении CryptoLand Venezuela.

Читайте: Венесуэла запустила собственную криптовалюту El Petro

Что известно о El Petro

Цифровая валюта El Petro, якобы обеспеченная добываемой в стране нефтью, появилась в 2018 году. Ряд местных предприятий обязали совершать сделки в ней. Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал новую систему зарплат и цен, привязанную к национальной цифровой валюте.

Монета не пользовалась высоким спросом, розничные продавцы отказывались принимать ее к оплате. При этом в 2021 году Международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара добавил возможность оплаты авиабилетов и других услуг с помощью El Petro, а также биткоина и DASH.

Читайте: Криптовалюта El Petro привлекла за неделю $3 млрд инвестиций

Напомним, в 2021 году Мадуро распорядился перевести социальные выплаты в El Petro. Инициатива была направлена на защиту пособий от гиперинфляции.

При этом Венесуэла планировала выпустить отдельную CBDC — цифровой боливар — в октябре того же года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
14 января 2024, 15:10
#
Ма-дурко награвся зі своєю цяцькою і прикрив її. Не сумніваюсь, що тримачі при цьому ще й понесли втрати, бо кинути рабів для диктатора то святе.
Власне це чекає й всі інші державні криптовалюти (CBDC). Не може держава ефективно використовувати те, що з самого початку створювалось як інструмент проти фінансового диктату держави. Тому будь-які CBDC це п’яте колесо до воза, нікому не потрібне, бо позбавлене ключової ідеї криптовалют, а саме децентралізації та незалежності від держав.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами