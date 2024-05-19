Помогут ли конфискованные росактивы Украине, BBC посчитало стоимость военной помощи: что писали западные СМИ на этой неделе

Сторонники Киева обсуждают, как использовать проценты, полученные от замороженных российских активов для оплаты оружия и послевоенной реконструкции.

BBC подсчитало «Сколько военной помощи было предоставлено Украине»

С февраля 2022 по февраль 2024 США поставили или передали Украине оружие и оборудование на сумму $46,2 млрд.

Германия передала Украине вооружение и оборудование на $10,7 млрд, Великобритания — $5,7 млрд,Дания — $5,2 млрд, Нидерланды — $4,1 млрд.

Reuters: ЕС может ввести новые жесткие санкции для банков по всему миру за сотрудничество с россией