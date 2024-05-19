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19 мая 2024, 15:30 Читати українською

Помогут ли конфискованные росактивы Украине, BBC посчитало стоимость военной помощи: что писали западные СМИ на этой неделе

The New York Times: Украине нужны деньги, чтобы воевать. Могут ли помочь конфискованные российские активы?

Сторонники Киева обсуждают, как использовать проценты, полученные от замороженных российских активов для оплаты оружия и послевоенной реконструкции.

BBC подсчитало «Сколько военной помощи было предоставлено Украине»

С февраля 2022 по февраль 2024 США поставили или передали Украине оружие и оборудование на сумму $46,2 млрд.

Германия передала Украине вооружение и оборудование на $10,7 млрд, Великобритания — $5,7 млрд,Дания — $5,2 млрд, Нидерланды — $4,1 млрд.

Reuters: ЕС может ввести новые жесткие санкции для банков по всему миру за сотрудничество с россией

Франция и Нидерланды добиваются введения санкций Евросоюза для любых финансовых учреждений в мире, которые помогают российским вооруженным силам оплачивать товары или технологии производства оружия.

The Independent: Британское правительство призвало восстановить возможность воссоединения украинских семей

Правительство призвало пересмотреть изменения в процедуру предоставления статуса беженцев из Украины, поскольку появляется все больше случаев, когда родители не могут привезти своих детей в Великобританию.

Источник: Минфин
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