The New York Times: Украине нужны деньги, чтобы воевать. Могут ли помочь конфискованные российские активы?
Помогут ли конфискованные росактивы Украине, BBC посчитало стоимость военной помощи: что писали западные СМИ на этой неделе
Сторонники Киева обсуждают, как использовать проценты, полученные от замороженных российских активов для оплаты оружия и послевоенной реконструкции.
BBC подсчитало «Сколько военной помощи было предоставлено Украине»
С февраля 2022 по февраль 2024 США поставили или передали Украине оружие и оборудование на сумму $46,2 млрд.
Германия передала Украине вооружение и оборудование на $10,7 млрд, Великобритания — $5,7 млрд,Дания — $5,2 млрд, Нидерланды — $4,1 млрд.
Reuters: ЕС может ввести новые жесткие санкции для банков по всему миру за сотрудничество с россией
Франция и Нидерланды добиваются введения санкций Евросоюза для любых финансовых учреждений в мире, которые помогают российским вооруженным силам оплачивать товары или технологии производства оружия.
The Independent: Британское правительство призвало восстановить возможность воссоединения украинских семей
Правительство призвало пересмотреть изменения в процедуру предоставления статуса беженцев из Украины, поскольку появляется все больше случаев, когда родители не могут привезти своих детей в Великобританию.
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