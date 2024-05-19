Четверть земель Фонда госимущества обременена судами и уголовными делами

Около 100 тыс. га земли в пользовании Фонда государственного имущества обременены судами и уголовными производствами. Об этом говорится в расследовании ЭП со ссылкой на презентацию Фонда по данным последней инвентаризации государственных земель.

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Кроме того, ЭП направила запросы всем правоохранительным органам, которые могут расследовать дела по деятельности НААН и ее подразделений.

Ответы показали, что НАБУ расследует 11 уголовных дел (мошенничество, присвоение и завладение имуществом, взяточничество), СБУ — 6 дел (подозрение в пособничестве государству-агрессору, мошенничество, присвоение имущества и злоупотребление служебным положением).

Нацполиция отказалась отвечать на запрос, однако в отчете ВСК по расследованию фактов коррупции в НААН говорится, что на 2023 год там расследовали 251 уголовное дело. ГБР также отказалось предоставлять информацию, а в отчете ВСК за 2023 год речь шла об одном уголовном деле, открытом бюро.

В Фонде государственного имущества сейчас есть 386 тыс га земли, из них 210 тыс га — это хозяйства, которые передала НААН.