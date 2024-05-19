В россии арестовали активы Deutsche Bank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать активы, счета, имущество и акции Deutsche Bank в россии в рамках судебного процесса с участием германского банка. Об этом сообщает Reuters.

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Иск против Deutsche Bank был подан петербургской компанией «РусХимАльянс», совместным предприятием, на 50% принадлежащим российскому газовому гиганту «Газпром».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил Дойче Банку распоряжаться своей 100% долей в уставном капитале российской дочерней компании, а также ООО «Технологический центр Дойче Банка».

Суд также наложил арест на ценные бумаги, недвижимость и банковские счета Дойче Банка, его российской дочерней компании и ООО Дойче Банк Технологический центр на сумму до 238,6 млн евро.

Deutsche Bank заявил, что уже выделил значительные средства по этому делу.

Ранее сообщалось, что по этому же делу российский суд арестовал активы UniCredit банка.