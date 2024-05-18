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18 мая 2024, 15:37 Читати українською

Volkswagen и Renault отказались от общего электромобиля

Volkswagen отказался от переговоров с автоконцерном Renault о совместной разработке доступной электрической версии автомобиля Twingo, что явилось неудачей для усилий автопроизводителей ЕС, направленных на борьбу с китайскими конкурентами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Volkswagen отказался от переговоров с автоконцерном Renault о совместной разработке доступной электрической версии автомобиля Twingo, что явилось неудачей для усилий автопроизводителей ЕС, направленных на борьбу с китайскими конкурентами.

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Срыв переговоров может означать для немецкого автопроизводителя, что ему придется самостоятельно разрабатывать собственный доступный электромобиль. Renault продолжит разработку своего электрического Twingo, выход которого на рынок намечен на 2026 год.

«Обе компании надеются, что совместная работа позволит сократить издержки, которые являются ключевым препятствием для европейских автопроизводителей перед лицом более дешевых автомобилей из Китая», — говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на один из источников утверждает, что компаниям не удалось достичь согласия после нескольких месяцев переговоров. Другой источник сообщил, что сделка была очень близка, но VW вышел из переговоров и решил разработать собственный автомобиль.

В VW ожидают, что решение о плане развития электромобилей ожидается в течение нескольких недель. Томас Шефер, генеральный директор бренда Volkswagen, заявил, что хочет выпустить недорогой электромобиль к 2027 году.

Кроме того, Renault продолжит работу над Twingo без VW, но остается открытым для предложений сотрудничества от других партнеров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
18 мая 2024, 16:47
#
Пішов тренд на електрику… Всі стараються не відставати…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 мая 2024, 17:22
#
Ну правильно — Рено поставит «подрамник», а ВАГ как обычно — крылья из «жестянки»… И кому такой металлолом нужен?
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