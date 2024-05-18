Volkswagen и Renault отказались от общего электромобиля

Volkswagen отказался от переговоров с автоконцерном Renault о совместной разработке доступной электрической версии автомобиля Twingo, что явилось неудачей для усилий автопроизводителей ЕС, направленных на борьбу с китайскими конкурентами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Срыв переговоров может означать для немецкого автопроизводителя, что ему придется самостоятельно разрабатывать собственный доступный электромобиль. Renault продолжит разработку своего электрического Twingo, выход которого на рынок намечен на 2026 год.

«Обе компании надеются, что совместная работа позволит сократить издержки, которые являются ключевым препятствием для европейских автопроизводителей перед лицом более дешевых автомобилей из Китая», — говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на один из источников утверждает, что компаниям не удалось достичь согласия после нескольких месяцев переговоров. Другой источник сообщил, что сделка была очень близка, но VW вышел из переговоров и решил разработать собственный автомобиль.

В VW ожидают, что решение о плане развития электромобилей ожидается в течение нескольких недель. Томас Шефер, генеральный директор бренда Volkswagen, заявил, что хочет выпустить недорогой электромобиль к 2027 году.

Кроме того, Renault продолжит работу над Twingo без VW, но остается открытым для предложений сотрудничества от других партнеров.